L’infirmerie des Los Angeles Lakers ne désemplit pas. L’intérieur dominant Christian Wood manquera les deux prochaines semaines de compétition du fait d’un genou gauche enflé.

Parmi les plus gros emplois fictifs en NBA, on compte le poste de General Manager des Chicago Bulls, le responsable des ressources humaines des Dallas Mavericks et le staff médical des Los Angeles Lakers.

Plus sérieusement, la franchise pourpre et or n’est pas gâtée avec les blessures ces dernières années et la dernière victime en date s’appelle Christian Wood. L’intérieur a un genou enflé et manquera les deux prochaines semaines de compétition selon Dave McMenamin d’ESPN.

Christian Wood is out for approximately two weeks with swelling in his left knee, the Lakers announced.

Toujours selon le journaliste américain, le camp du joueur est optimiste et heureux que ce ne soit qu’une “petite” blessure.

There is optimism that Wood’s knee injury is minor and he will be able to return within the initial projected injury timeline, a source familiar with the situation told ESPN https://t.co/zCMhAUYwHS

Christian Wood joue plus de 17 minutes de moyenne par match pour les Lakers depuis le début de saison. Il tourne, pour le moment, à 6,9 points et 5,1 rebonds à 47% de moyenne au tir.

En son absence, c’est Jaxson Hayes qui risque d’être davantage responsabilisé et qui va devoir performer pour aider son équipe dans ce push de fin de saison. La franchise de Los Angeles est actuellement neuvième de la Conférence Ouest et selon Wood, l’objectif est toujours d’éviter le Play-In. La mission commencera en tout cas sans lui.

