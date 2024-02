Malcolm Cazalon coupé par les Detroit Pistons

Eh hop, un Français de moins à Detroit. Malcolm Cazalon a été coupé par la franchise de MoTown après un seul match en NBA. L’arrière va devoir trouver un autre point de chute pour la fin de saison.

Ils étaient quatorze Français à commencer l’exercice 2023-24 en NBA, ils ne sont plus que onze. Et si Denis Brogniart ne jugerait pas ce bilan comme catastrophique, étant plutôt habitué à ce qu’il n’en reste qu’un à la fin de ses saisons, le mois de février n’a tout de même pas été de tout repos pour les joueurs tricolores.

Quelques semaines après Killian Hayes, Malcolm Cazalon a donc lui aussi été coupé par les Detroit Pistons. C’est Adrian Wojnarowski, l’insider d’ESPN qui a annoncé la nouvelle.

The Pistons waived guard Malcolm Cazalon, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 21, 2024

L’ancien du KK Mega Basket n’a disputé qu’un match et trois minutes en NBA, le 5 novembre dernier face aux Phoenix Suns. Il n’avait pas réussi à noircir la feuille de match.

En G League en revanche, Malcolm Cazalon a été bien plus responsabilisé avec 14 apparitions pour des moyennes de 9,0 points, 3,4 rebonds et 2,4 passes décisives à 34,7% au tir et 34,6% de loin.

C’est peut-être en présaison que Malcolm Cazalon s’est montré le plus à son avantage sur les terres de l’Oncle Sam avec 16 points face aux Dallas Mavericks, pas assez visiblement pour que les Pistons daignent lui laisser une chance pour ces dernières semaines de régulière…

Source texte : Adrian Wojnarowski