Killian Hayes coupé par les Pistons !

On s’attendait à un échange ce soir pour Killian Hayes et le Français va bien quitter Detroit mais pas via un transfert. Les Pistons ont annoncé qu’ils libéraient leur meneur de son contrat !

Arrivé au bout de son aventure aux Pistons, Killian Hayes était condamné au départ pour rebondir. On attendait un trade mais Detroit nous a pris de court en coupant son joueur ! Une info confirmée par Shams Charania de The Athletic !

The Detroit Pistons are releasing 2021 No. 7 pick Killian Hayes, sources tell me and @JLEdwardsIII.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2024

C’est une fin de parcours particulièrement violente pour le Frenchy, 7ème pick de la Draft 2020 et désormais libre de tout contrat. Les Pistons avaient un surplus de joueurs sous contrat avec les différents deals de la soirée et il a donc fallu faire un peu de place dans le vestiaire. Evan Fournier arrive, Killian Hayes s’en va, la french connection n’aura pas duré deux heures dans le Michigan.

La question désormais : quel futur pour Killian Hayes ? A 22 ans, Kiki reste un prospect qui peut se développer dans une franchise en quête de défense et de playmaking, même si son shoot reste problématique. Pourquoi pas San Antonio (avec Wemby) pour renforcer un peu la mène dans un autre projet jeune ?

Autre option à ne pas enterrer : un retour en Europe. A quelques mois des JO, le natif de Lakeland aurait bien besoin de temps de jeu pour espérer être dans le groupe de Vincent Collet cet été pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Source texte : The Athletic