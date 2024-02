Victor Wembanyama ne sera finalement pas le seul joueur des San Antonio Spurs présent lors du All Star Weekend d’Indianapolis. Jeremy Sochan vient d’être sélectionné pour le Rising Star Challenge en remplacement de Shaedon Sharpe.

Shaedon Sharpe va être opéré pour soigner ses abdominaux et ne pourra de ce fait pas défendre sa place lors du Rising Star Challenge. Jeremy Sochan, le meneur joueur des San Antonio Spurs a été appelé en renfort par la NBA.

San Antonio Spurs forward Jeremy Sochan will replace injured Portland Trail Blazers guard Shaedon Sharpe on Team Jalen in the 2024 Panini Rising Stars, which will take place on Friday, Feb. 16 at 9 p.m. ET on TNT. pic.twitter.com/51XGeNu5VA

— NBA Communications (@NBAPR) February 8, 2024

Au moment de l’annonce de la sélection, beaucoup pointaient du doigt son absence et la présence de Dyson Daniels. Avec 11,4 points, 6,2 rebonds et 3,7 passes décisives, il faut dire que les statistiques du Polonais des éperons sont bien supérieures à celles du joueur des New Orleans Pelicans. “L’injustice” est donc finalement réparée aux dépens de Shaedon Sharpe.

Jeremy Sochan rejoint Chet Holmgren, Jalen Williams, Bennedict Mathurin, Dereck Lively II et Jordan Hawkins dans l’équipe de Jalen Rose. Victor Wembanyama ne pourra donc, comme d’habitude, pas profiter de ses passes.

Les rosters du #PaniniRisingStars @Wemby et @Bilaal_6 dans l’équipe @paugasol ! pic.twitter.com/mViiiPFGdq

— NBA France (@NBAFRANCE) February 6, 2024