Récemment choisi parmi les remplaçants au All-Star Game, Jaylen Brown serait très intéressé pour participer au concours de dunks. Un joueur d’un tel calibre à ce concours ça fait longtemps (2017), et ça fait surtout plaisir de voir que ça attire encore un peu… Laissez-nous rêver s’il vous plaît.

On le dit sans trembler du menton, le concours de dunks et le All-Star Game en général, c’était mieux avant. Oui ça fait vieux con, mais on préfère voir Michael Jordan et Dominique Wilkins s’affronter que Mac McClung… sans lui manquer de respect.

Peu importe la qualité même des dunks, c’est toujours sympa de voir des grands noms se laisser tenter par la compétition. Et ce serait le cas de Jaylen Brown cette année. Selon l’insider Shams Charania, l’extérieur des Celtics le considère sérieusement. Ce serait la première fois depuis 7 ans qu’un All-Star participe à ce concours (DeAndre Jordan en 2017). Ce serait aussi le cinquième joueur de l’histoire des Celtics à y participer.

Jaylen Brown is seriously considering joining the dunk contest, per @ShamsCharania pic.twitter.com/oAD5D619OL

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 6, 2024

This would mark the first time since 2017 that an All-Star competed in the Dunk Contest. https://t.co/522Qy1uhmW

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2024

Au-delà de son statut de All-Star, JB est un très bon dunkeur en match. Il a postérisé bon nombre de pivots dont un certain Rudy Gobert.

Jaylen Brown just murked Rudy Gobert pic.twitter.com/46vgBU0aga

— CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero) November 7, 2023

Jaylen Brown est très athlétique et pourrait être un concurrent de choix, même si les dunks in-game et dans un concours sont deux choses différentes. Qui ne tente rien n’a rien comme dirait ton prof d’EPS donc on espère voir Jaylen briller. Et qui sait, peut-être que ça en motivera d’autres à aller se taper sur le terrain du tomar.

