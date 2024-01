Jaime Jaquez Jr. devrait participer au Slam Dunk Contest !

Le NBA All-Star Weekend, c’est dans un mois et dix jours. Et on commence à avoir quelques infos sur les participants aux différents concours. Après Mac McClung, on apprend que la pépite du Heat Jaime Jaquez Jr. devrait également participer au Slam Dunk Contest à Indianapolis.

Excellent pour ses débuts en NBA avec Miami, le rookie Jaime Jaquez Jr. va déjà pouvoir goûter à l’atmosphère toujours très festive du NBA All-Star Weekend, en montrant ses qualités de jumper lors du concours de dunks. La nouvelle a été balancée par l’insider Greg Sylvander et Five Reasons Sports.

Jaime Jaquez Jr is expected to compete in the NBA Dunk contest, per @GregSylvander, @5ReasonsSports https://t.co/XR7KP1T46O

— Ballislife.com (@Ballislife) January 8, 2024

Avec 14 points, 4 rebonds et 3 passes de moyenne à 51% au tir, Jaquez Jr. impressionne par sa maturité et ses fondamentaux lors de sa première saison NBA à Miami. Mais il est aussi capable de décoller pour lâcher de gros tomars !

Lorsqu’il était au lycée, Jaime Jaquez Jr. a remporté un concours de dunks dans lequel se trouvait notamment K.J. Martin : dunk entre les jambes, moulin à vent au-dessus de deux personnes, tomar à 360°… autant dire qu’il sait enflammer les foules. Depuis, les cheveux ont poussé et il a eu des poils au menton, mais son jump est toujours là. Ceux qui matent régulièrement le Heat le savent.

Alors, rendez-vous le samedi 17 février pour tout péter ?

Jaime Jaquez Jr is expected to participate in the NBA Slam Dunk contest at All Star weekend in February per source. @5ReasonsSports @5OTF_

For more: https://t.co/81SA3DJeA4 pic.twitter.com/WIdLHPaHDH

— Greg Sylvander (@GregSylvander) January 8, 2024