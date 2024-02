Durant la première partie des années 2000, Jason Richardson était le roi du Slam Dunk Contest. L’explosif arrière des Warriors enchaînait les dingueries et personne ne semblait pouvoir mettre fin à sa suprématie… jusqu’en 2004, quand Fred Jones (Pacers) l’a “battu” à Los Angeles.

Quand Jason Richardson débarque au Staples Center pour participer au Slam Dunk Contest 2004, il a l’occasion de marquer l’histoire du concours. J-Rich peut en effet devenir le premier dunkeur de l’histoire à réaliser le triplé après ses victoires en 2002 (à Philadelphie) et 2003 (à Atlanta).

En fait, personne n’ose imaginer un autre scénario tellement le dunkeur des Warriors a marqué les esprits les deux années précédentes.

Face à lui dans ce concours ? On retrouve le spectaculaire Ricky Davis, Chris “Birdman” Andersen, et le jeune joueur des Pacers Fred Jones.

Un plateau sympa à défaut d’être transcendant, ce qui renforce le statut de favori de Jason Richardson. Dans les tribunes du Staples Center, on ne se demande pas qui va gagner. On se demande plutôt ce que J-Rich va bien pouvoir proposer pour repousser encore un peu plus les limites du Slam Dunk Contest.

Lors du premier tour du concours, Richardson se chauffe sans rien forcer. Premier dunk : un moulin à vent en partant ligne de fond. Ok c’est sympa, mais ça semble un peu trop facile pour lui. Le deuxième dunk ? Un rider après avoir fait rebondir la balle contre la planche. WOW d’accord, ça rigole déjà beaucoup moins ! J-Rich se qualifie sans trembler pour la finale, où il va retrouver Fred Jones qui a pris le dessus sur Ricky Davis et Chris Andersen.

Jason Richardson (Slam Dunk, 2004) pic.twitter.com/PblhIDOZcE

— Jose (@jsaenzdetejada) February 14, 2017

Richardson vs Jones, let’s go !

Sous les yeux des plus grandes stars NBA, sous les projecteurs de Los Angeles, et avec déjà deux titres de meilleur dunkeur dans la besace, Jason Richardson veut proposer quelque chose de spécial. Quelque chose d’inédit. Quelque chose qui peut faire entrer ce concours dans l’histoire.

Sur son premier dunk de la finale, J-Rich tente l’impossible : un rider à… 360°. Il jette la balle en l’air avant de la faire passer entre les jambes tout en faisant un tour complet. Malheureusement, ça foire. Richardson est tout près de faire exploser le Staples Center mais échoue de peu à plusieurs reprises. Au final, pour ne pas griller toutes ses chances, il se contente d’un 360° plus classique qui lui vaut un score de 45.

Fred Jones, lui, est un peu moins ambitieux mais pas moins spectaculaire. Sur son premier tomar, le jeune joueur des Pacers envoie la balle en l’air pour un dunk renversé en déséquilibre. Boum, 50 pour Frederick !

Dunk Champion, Fred Jones! (2004) pic.twitter.com/rUPNxNT9un

— ThrowbackHoops (@ThrowbackHoops) February 14, 2019

Ce dernier – premier dunkeur de la finale – passe néanmoins à côté de son second dunk (36 points seulement), ce qui ouvre la porte à un triplé pour Jason Richardson… à condition qu’il passe son deuxième tomar. En effet, après les différents essais utilisés lors de son premier dunk, J-Rich n’a plus le droit à l’erreur.

Au lieu d’assurer le coup pour faire le triplé, Richardson veut enflammer une dernière fois le public californien : il tente un 360° pour finir avec l’avant-bras dans le panier, Vince Carter style. Malheureusement pour lui, la balle ricoche sur le cercle et ressort. Cela fait 33 points seulement pour Jason.

Résultat final : Fred Jones remporte la finale 86 à 78. Aussi surpris qu’heureux, le joueur des Pacers repart avec le trophée du Slam Dunk Contest dans les mains. Il prive ainsi Jason Richardson d’un triplé historique.

Même si en fin de compte, vous l’avez bien compris, c’est surtout J-Rich qui s’est privé lui-même d’un troisième trophée consécutif…