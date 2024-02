Outre les traditionnels concours du All-Star Weekend, la nuit de samedi à dimanche sera marquée par le duel opposant Stephen Curry à Sabrina Ionescu, qui s’affronteront dans un concours de tirs à 3-points très attendu. Qui du sniper de Golden State ou de la reine de New York va remporter le challenge ? Réponse dans quelques heures. En attendant, par ici la présentation complète.

Stephen Curry : meilleur tireur à 3-points de l’histoire de la NBA

On ne le présente plus, mais on va quand même rappeler quelques faits : Stephen Curry est tout simplement le meilleur shooteur de l’histoire du basket, lui qui détient le record du plus grand nombre de tirs à 3-points marqués en NBA (3 642). Il a remporté le concours à 3-points du NBA All-Star Weekend à deux reprises (2015, 2021), établissant par la même occasion le record du plus grand nombre de points sur un round (31). Aujourd’hui âgé de 35 ans, Steph est toujours aussi redoutable puisqu’il tourne à 42% de réussite cette saison sur 12 tentatives de loin par match !

31 days until NBA starts!

Rewatch Stephen Curry’s 31-point performance in 2021 3-point contest 🔥 pic.twitter.com/TDB3i3OVey

— SplashBrosMuse (@SplashBrosMuse) September 23, 2023

Sabrina Ionescu : meilleure shooteuse à 3-points sur une saison WNBA

À 26 ans, Sabrina Ionescu (New York Liberty) n’a pas encore eu le temps de devenir la meilleure shooteuse de l’histoire de la WNBA, mais elle a déjà battu de sacrés records. Par exemple ? Sabrina a réussi à marquer plus de tirs à 3-points que n’importe quelle joueuse sur une seule et même saison WNBA, avec 128 (à 45% de réussite) en 2023. 2023, c’est également l’année où Ionescu a véritablement enflammé le concours à 3-points de la WNBA. La joueuse du New York Liberty a marqué 37 points (à 25/27 au tir !) lors de la finale pour remporter le concours. Personne n’a jamais fait mieux, que ce soit chez les filles ou les garçons.

Sabrina Ionescu (@sabrina_i20) just set the all-time record for NBA or WNBA with a score of 37 PTS in the FINAL ROUND of the #Starry3PT Contest to be crowned the NEW 3-PT CHAMPION 🏆 | @starrylemonlime pic.twitter.com/YcGy3fDfBq

— WNBA (@WNBA) July 14, 2023

Comment ce concours a pris forme ?

Après le record de Sabrina Ionescu lors du concours à 3-points, Stephen Curry a immédiatement félicité cette dernière, limite choqué par l’incroyable adresse de la joueuse du New York Liberty. Sabrina a profité de l’occasion pour mettre au défi le sniper des Warriors, défi accepté par Steph pour “déterminer une bonne fois pour toutes” qui des deux est le plus redoutable derrière la ligne à 3-points.

C’est ainsi qu’on se retrouve avec ce duel opposant Stephen à Sabrina, amis dans la vie mais rivaux le temps d’un soir. Et quelle meilleure scène que le All-Star Weekend pour mettre en avant cet affrontement inédit ?

Let’s getttttt it!! See ya at the 3 pt line👀 @StephenCurry30 https://t.co/ES0JlEDJW3

— Sabrina Ionescu (@sabrina_i20) January 26, 2024

Outre l’affrontement en lui-même, Sabrina Ionescu et Stephen Curry savent que ce concours de tirs a le potentiel pour rapprocher le monde sportif masculin et féminin à plus grande échelle. Et c’est notamment l’un des objectifs de cette initiative.

Sabrina Ionescu :

“Des jeunes filles et des jeunes garçons pourront regarder ça à la TV, il y a peut-être un gamin qui n’a pas l’occasion de regarder beaucoup la WNBA mais qui regardera ce concours, et qui sera inspiré pour affronter un jour son idole. Et cela pourrait changer le paysage sportif. On n’a peut-être pas conscience de l’ampleur que cela peut prendre, on n’est qu’une petite partie de ce qui est nécessaire de faire pour changer les mentalités. Ce n’est pas quelque chose qu’on fait juste pour cocher une case. Cela s’est fait naturellement.”

Stephen Curry :

“On veut faire grandir le basket. On veut changer la manière dont les gens voient la compétition, d’une manière générale. Il y a des gamins qui sont dans les gymnases, garçons et filles, en train de shooter ou jouer des matchs. On veut réimaginer ce qu’est la compétition. Ce concours peut être un moment marquant pour ça. On veut continuer à investir dans ce genre d’initiatives pour faire bouger les choses.”

Quelles règles ?

Si vous vous demandez quelles règles seront appliquées pour ce duel entre joueur NBA et joueuse WNBA, les voici :

Il y aura 5 racks de 5 ballons

4 racks avec 4 ballons classiques + 1 money ball

1 rack avec 5 money balls (Steph et Sabrina peuvent choisir où le situer)

2 shoots du logo (ou pas loin)

Ballon classique = 1 point, money ball = 2 points, shoot du logo = 3 points

Stephen Curry shootera à distance NBA (7m24, 6m71 dans les corners), avec des ballons taille NBA (taille 7, 75cm de circonférence).

Sabrina Ionescu devait initialement shooter à distance WNBA (6m75, 6m63 dans les corners) mais elle est prête à affronter Steph Curry sur son terrain, c’est-à-dire à distance NBA. Par contre, elle shootera bien avec des ballons taille WNBA (taille 6, 72cm de circonférence).

FORMAT pic.twitter.com/DHKgGUuFR3

— NBA (@NBA) January 30, 2024

Quand et où ?

Le 3-point Challenge opposant Stephen Curry à Sabrina Ionescu aura lieu au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis dans la nuit de samedi à dimanche, après le concours à 3-points traditionnel et avant le Slam Dunk Contest. Niveau horaires ? Cela devrait nous amener aux alentours de 4h du matin, sachant que les festivités démarrent à 2h avec le Skills Challenge.

Pour une bonne cause

En plus de la donation de la NBA et de la WNBA pour les fondations de Stephen Curry et Sabrina Ionescu, chaque tir rentré lors du challenge permettra de soutenir un peu plus une bonne cause. Cette année, la NBA souhaite aider financièrement la communauté afro-américaine. Ainsi, chaque 3-points marqué apportera 1 000 dollars supplémentaires à la cagnotte, et ce montant montera à 2 000 pour les money balls. En cas de réussite sur les shoots du logo, 3 000 dollars seront versés dans la cagnotte. À Steph et Sabrina de faire cramer les ficelles !

Source texte : NBA

