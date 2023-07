Énorme. Fantastique. La performance de Sabrina Ionescu hier lors du concours à 3-points du All-Star Game WNBA est une merveille. La star de New York s’est sublimée pour aller chercher un record absolu dans l’histoire de la compétition, NBA et WNBA confondues. 25/27 derrière l’arc, une série de 20 tirs réussis… et une planète basket complètement dingue !

Il s’agissait de la finale du 3-points Contest du All-Star Game WNBA. Reconnue comme l’une des meilleures gâchettes de la ligue, Sabrina Ionescu s’est qualifiée pour la manche décisive avec un score honorable de 26, déjà loin d’être à la portée de tous. Et alors… si l’on avait su qu’il s’agissait uniquement de son échauffement.

Sabrina Ionescu (@sabrina_i20) just set the all-time record for NBA or WNBA with a score of 37 PTS in the FINAL ROUND of the #Starry3PT Contest to be crowned the NEW 3-PT CHAMPION 🏆 | @starrylemonlime pic.twitter.com/YcGy3fDfBq

— WNBA (@WNBA) July 14, 2023

En finale, la joueuse a tout détruit. Un shoot raté pour commencer… puis plus aucun. Les spots s’enchaînent, la ficelle brûle sans interruption. Il faudra attendre le dernier tir du 4e rack pour – enfin – qu’un nouvel échec arrive. Entre ? 20/20 au tir. Et le dernier spot ? 5/5. Tout cela pour un total global de 25/27 au tir et 37 points. Un record dans l’histoire du concours, hommes et femmes confondues. Jusqu’ici, Stephen Curry et Tyrese Haliburton détenaient la meilleure performance avec 31 points chacun.

Top WNBA/NBA 3-Point Contest single-round performances under new format 🎯

Sabrina Ionescu: 25/27 (37 Pts)

Steph Curry: 21/27 (31 Pts)

Tyrese Haliburton: 20/27 (31 Pts) pic.twitter.com/Pukeu1ukAR

— Action Network (@ActionNetworkHQ) July 14, 2023

Voilà une vidéo qui va bien faire le tour de la planète basket, déchaînant les joueurs NBA comme les fans des quatre coins du monde. Un seul mot d’ordre : féliciter la championne. On n’a désormais envie que d’une seule chose : un duel, face à Stephen Curry ! Bon, peu de chances en réalité, mais cette performance historique est sans doute la meilleure publicité possible pour la WNBA. Nul doute que Sabrina Ionescu s’est offert cette nuit une place dans le coeur de milliers de fans.

RIDICULOUS! @sabrina_i20 https://t.co/djeRmwh3UO

— Stephen Curry (@StephenCurry30) July 14, 2023

Source : WNBA