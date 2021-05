Sabrina Ionescu a claqué son premier triple-double cette nuit : 23 piges, 6è match pro et déjà la daronne de la Ligue

Il n’y a pas que la NBA dans la vie, il y a la WNBA aussi. Et les quelques fidèles qui ont préféré regarder ce qu’il se passait au Barclays Center plutôt qu’à Boston et Indianapolis n’ont pas dû regretter leur choix cette nuit. Pendant que le play-in tournament ne tenait pas ses promesses, Sabrina Ionescu continuait d’écrire sa légende avec un premier triple-double chez les pros pour permettre au Liberty de poursuivre son sans-faute depuis le début de la saison.

Si vous ne la connaissez pas encore, on va commencer par vous souhaiter la bienvenue. Et autant vous prévenir d’emblée, ce n’est pas la dernière fois que vous allez en entendre parler. Alors prenez un fauteuil confortable, allongez vos jambes, et c’est parti pour découvrir les dernières dingueries du nouveau visage de la WNBA pour les… 15 prochaines années ! Il y a quatre jours, on avait déjà été forcés de parler de son game-winner en opening de la saison du 25è anniversaire de la soeur de la NBA. Pour son quatrième match en pro après une saison rookie marquée par une blessure à la cheville, la numéro 1 de la Draft 2020 se mettait la Grosse Pomme dans la poche gauche et le Indiana Fever dans la poche arrière sans trembler avec une action impeccable pour offrir la victoire à New York dans le money time. Cette fois, la différence était faite avant et Sabrina Ionescu n’a pas eu besoin d’achever le Lynx avec un nouveau dagger. Le mal avait déjà été fait avec une nouvelle perf’ d’extraterrestre de la Californienne.

Son dernier délit ? Devenir la plus jeune joueuse de l’histoire à réaliser un triple-double en WNBA à 23 ans et 163 jours, pour son sixième match professionnel. Toujours plus ! Chez les garçons, il avait fallu 10 games à LaMelo Ball. Pour battre ce nouveau record, Super Sab a commencé par prendre confiance avec des passes laser qui ont transpercé le trafic au premier quart-temps. Puis les bombes ont commencé à tomber avec notamment un tir du logo au buzzer des 24 secondes. L’accomplissement réalisé par seulement huit autres joueuses avant elle était validé avec plus de cinq minutes restantes sur l’horloge grâce à son dixième rebond de la soirée pour aller avec ses 12 caviars et ses 26 points à 4/7 du parking. Mais ce qui impressionne le plus, c’est la sérénité qu’elle dégage dans chacun de ses mouvements et de ses mots. Sur le terrain comme en interview, Sabrina Ionescu affiche un sourire Colgate jusqu’aux oreilles et ne semble pas atteinte d’un brin de pression. Du haut de ses 23 piges, la sophomore est déjà la franchise player incontestable à New York. C’est elle la boss et tout le monde la suit avec une confiance aveugle. Derrière ce premier triple-double de l’histoire du Liberty et le dixième depuis la création de la WNBA il y a 25 ans, la pépite formée à Oregon permet également à New York de réaliser son meilleur début de saison depuis 2007 avec trois victoires pour entamer cette campagne 2021.

« Obtenir un triple-double dans une victoire est important. Je suis très fière de mes coéquipières et du staff pour m’avoir aidé à y arriver. Je suis très reconnaissante. C’est vraiment cool [de marquer l’histoire de la franchise avec un premier triple-double, ndlr]. »

Déjà détentrice du record de triple-doubles en NCAA avec 26 pièces, Sabrina Ionescu arrive en balle sur Sheryl Swoopes, qui est la seule à comptabiliser deux 3D en WNBA. Vue la forme de la jeune femme, on ne donne pas un mois de vie supplémentaire à ce record.

Les triple-doubles les plus rapides en WNBA

Source texte : ESPN