Le programme du premier jour des Playoffs NBA est tombé : comme d’habitude, il vous faudra une semaine pour vous en remettre

On n’aurait jamais pensé écrire ça mais ce samedi, il y a plus important qu’Abeille des Aydes Blois Basket – Amicale laïque de la Madeleine Évreux Basket. Il y a la première soirée des Playoffs 2020-21 et le programme est beaucoup trop lourd pour se permettre d’en rater une miette.

NBA Playoffs Saturday on ESPN and ABC pic.twitter.com/U9v0c0z5Qx — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 19, 2021

Ne paniquez pas au vu de cette météo maussade qui ne rime pas avec la réouverture tant attendue des terrasses. Adrian Wojnarowski d’ESPN est là pour vous annoncer un très beau samedi, jour d’ouverture des Playoffs. La chaleur du Heat et de Miami va se propager à 20 heures, soit pile à l’heure du pâté en croûte (qui dit pâté EN croûte ?) et des cacahuètes. Bon il va peut-être vite falloir sortir la doudoune car le match sera à Milwaukee et il y a un Daim au nom de famille imprononçable qui va vouloir climatiser tout ça. 22h30 : Clippers – Mavs, le moment où l’installation de la fanzone dans le salon doit être opérationnelle pour mater Kawhi Leonard envoyer du gros step-back dans le corner. D’ailleurs, un certain Luka Doncic aime aussi cette activité. Le marathon de la nuit blanche continue à 2h du matin avec le Big Three de Brooklyn qui reçoit gentiment les Celtics, qui ont – OH SURPRISE – gagner un match de basket pour se retrouver là. Et sachez que Bill de Blasio, le maire numéro 2 de New York après Julius Randle, fait gagner des places pour les matchs de Playoffs des Nets à tous ceux qui se font vacciner au Barclays Center. Donc n’hésitez pas à vous y rendre à l’occaz. 4h30, it’s Dame Time ! It’s Nikola Jokic time ! Nuggets – Blazers avec un bon parfum de guerre puisque Portland a déjà posé les bases en donnant à Denver une leçon de basket lors du dernier match de régulière.

Les Playoffs 2020-21, scène 1, action ! Quatre matchs programmés, et on sait déjà que pour certains, ça va piquer très très fort parce que c’est le seul moment de l’année où ils s’alignent sur le fuseau horaire de l’Oncle Sam. Donc bon courage et surtout, enjoy !

Source texte : ESPN