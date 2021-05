Nuggets – Blazers en Playoffs c’est validé : on vous rassure, cette série n’aura rien à voir avec la mauvaise blague de cette nuit

Si vous avez vécu en live cette dernière soirée incroyable, le tango étrange entre les Nuggets, les Blazers et les Clippers vous aura peut-être légèrement irrité. On a bien compris que personne ne voulait de la troisième place (moins bonne match-up au premier tour ? Lakers (ou Suns) en demi ?), et à ce petit jeu-là les Nuggets ont été les plus forts car si les Clippers ont bien failli être incapables de perdre face au Thunder, les Nuggets, eux, n’auront pas trainé pour se mettre à l’abri et hériter du premier tour désiré…

8-0 d’entrée, Jusuf Nurkic qui imite les copains en scorant de loin, puis très vite l’écart se fait, puis très vite l’écart devient déjà insurmontable, étant donné, de surcroit, que les Nuggets n’avaient en plus de cela pas envie de le surmonter. Tout le monde s’éclate à la queuleuleu des Blazers, Norman Powell et C.J. McCollum profitent des caviardos de Damian Lillardos et Portland s’envole loin de ces fatalités qui lui collent à la peau. Le seul intérêt de la soirée côté Nuggets sera alors de checker la tablette à chaque temps-morts pour voir si Aleksej Pokusevski avait mis un panier de plus face aux Clippers, et au terme d’une soirée vécue à l’envers et par procuration les Blazers finiront donc, sans blague, par l’emporter aisément. Un match dont l’intensité frisait celle des cours de pilate les plus mous du monde, et au final deux séries qui se profileront, deux séries que l’on attendait finalement compte tenu des désirs de chacun avant les matchs. Mavericks – Clippers d’un côté, et donc… Nuggets – Blazers, tiens tiens, et une bonne nouvelle pour tout le monde car ce n’est pas dans le ùatch du soir que quiconque aura dévoilé le moindre petit secret.

Nuggets – Blazers ? Une série qui s’annonce passionnante, à n’en pas douter, entre deux des franchises les plus agréables à voir évoluer cette saison. Offensivement les deux squads sont capables de développer un basket incroyable, défensivement les Nuggets ont une sacrée dose de talent et les Blazers… sont dans l’Oregon. Un indice sir la favori de cette série se cache dans la phrase précédente mais attention, un garçon comme Damian Lillard peut à lui seul faire basculer une série, pas comme s’il ne l’avait encore jamais fait d’ailleurs. Nikola Jokic, Michael Porter Jr., Damian Lillard ou C.J. McCollum, les têtes d’affiche ne manquent pas et nous offriront peut-être à partir du week-end prochain l’une des séries les plus excitantes de ce premier tour, avec la promesse éventuelle de retrouver LeBron James et les Lakers dès le tour suivant.

Nuggets vs Blazers, basket total contre basket total, avec néanmoins une petite pièce sur des Nuggets capables de défendre. Dans tous les cas ce sera fou, ça ira vite et ça tirera de partout. Tout ce qu’on aime en somme, tout le contraire de cette nuit d’ailleurs. Allez, bonne pause et on se retrouve dans quelques jours, bisous bisous, Gossip Girl.