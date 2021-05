Course à la Draft 2021 – le classement final : sonnez les trompettes, le Magic, les Pistons et les Rockets sont les grands vainqueurs de la saison

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites, et aujourd’hui c’est la dernière !

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point final de la saison concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Knicks – Celtics : 96-92

Raptors – Pacers : 113-125

Wizards – Hornets : 115-110

Spurs – Suns : 121-123

Warriors – Grizzlies : 113-101

Hawks – Rockets : 124-95

Nets – Cavs : 123-109

Sixers – Magic : 128-117

Pistons – Heat : 107-120

Bulls – Bucks : 118-112

Wolves – Mavericks : 136-121

Pelicans – Lakers : 98-110

Thunder – Clippers : 117-112

Blazers – Nuggets : 132-116

Kings – Jazz : 99-121

Voilà, on y est. Une bataille de cinq mois, débutée avec quelques espoirs pour certains mais déjà la certitude pour d’autres que leur combat serait…. différent. On pense au Thunder, on pense aux Pistons, on peut penser aux Cavs également, rejoints très vite par quelques autres tanks qui auraient aimé être au moins des Scenic mais trop vite laissés sur la bande d’arrêt d’urgence faute d’avoir pensé à faire le plein de SP 95. Au final ? Six équipes auront vraiment concouru pour l’award tant convoité de tank de l’année, six puis cinq car les Wolves préférèrent finalement montrer à la NBA qu’ils étaient capables d’être dangereux dans un futur proche, dangereux pour la onzième place mais dangereux quand même. Magic, Pistons, Rockets, Cavs et Thunder se sont donc écharpés, et au soir de la régulière ce sont les trois premiers qui repartent avec le pompon, à savoir les fameux 14% de chance de repartir avec le first pick, dont le nom a toutes les chances de s’appeler cette année Cade Cunningham, joyau courtisé, espéré par une bonne dizaine de franchises.

Comment ne pas féliciter les Rockets, qui démarraient la saison avec James Harden, PJ Tucker, Christian Wood, Eric Gordon, John Wall et DeMarcus Cousins mais qui la finiront avec Kelly Olynyk et Armoni Brooks comme leaders incontestés, comment ne pas féliciter également les Pistons, ce genre d’équipe ayant assumé gaiement toute la saison son projet formation, comment ne pas féliciter également le Magic, auteur d’un virage à 2000 degrés en mars lors du départ de ses cadres à l’occasion de ses cadres, les Cavs, excitants en début de saison et finalement… très Cavs à partir de janvier, et comment ne pas féliciter, pour finir, le Thunder, incroyable de qualité en début de saison également mais qui comprendra très vite que ses meilleurs joueurs devaient soit partir, soit s’assoir sur le banc. Une masterclass de nullité pour OKC, gâchée lors de la dernière nuit à cause d’une victoire involontaire face à des Clippers qui avaient malheureusement plus envie de perdre qu’eux.

On est quoiqu’il en soit sur une cuvée assez délicieuse, et on attend désormais de savoir laquelle de ces institutions de la défaite repartira avec le gros lot le 22 juin prochain. Tout ce petit monde se sera en tout cas donné beaucoup de peine alors bravo messieurs, c’est tout ce qu’on voulait voir, et arguons pour finir que pour aller à l’encontre de ce qui a été dit çà et là ces dernières semaines : non messieurs dames, ce procédé n’est pas honteux mais stratégique, il est en place depuis des lustres et chacun s’en accommode si bien qu’il faut aujourd’hui partie du paysage et c’est très bien comme ça.

Rappel concernant la Lottery :