Les Lakers ont fait le taf… mais Portland aussi : ce qui devait arriver arriva, on aura donc un Lakers – Warriors pour le play-in !

Certains fans des Lakers avaient encore l’espoir de pouvoir éviter ce fameux tour préliminaire mais il fallait pour cela compter sur un combo victoire + défaite des Blazers pour y croire. Le large et attendu succès de la bande à Damian Lillard contre les Nuggets a scellé le destin de L.A : il faudra donc passer par le play-in tournament et se débarrasser des Warriors.

Un quart-temps, c’est à peu près la durée du suspense pour le dernier spot « directement » qualifiable pour la postseason. Le temps pour les Blazers de prendre les commandes d’un match à sens unique, une rencontre où les Nuggets ont surtout fait acte de présence. Sans la précieuse défaite des joueurs de l’Oregon, LeBron James et les Lakers couraient après le vent et ils ont surtout pris un peu de rythme contre l’équipe C des Pels avant d’attaquer les hostilités la semaine prochaine. Cela commencera dès mercredi au Staples Center, dans un duel qui va sentir le soufre avec Stephen Curry, Draymond Green et les Warriors. Baby Face vient d’enflammer les Grizzlies et il arrive avec le plein de confiance et un titre de meilleur scoreur de la Ligue dans la poche arrière. Le Golden Boy contre le tandem LeBron-AD sur un match en mort subite, c’est du League Pass à 2000%. BronBron et le Chef, c’est évidemment beaucoup de souvenirs qui remontent avec les affrontements entre Cavs et Warriors mais quelques années ont passé désormais et le supporting cast est bien différent.

Sur le papier, les angelinos ont un effectif bien plus dense et plus talentueux que les Warriors mais les blessures ont pourri le groupe toute l’année et Frank Vogel a tenté de faire jouer un maximum ses joueurs sur les derniers matchs pour leur donner quelques repères et renforcer la cohésion. Depuis son arrivée en buyout, Andre Drummond n’a pu jouer que quatre rencontres avec LeBron James ET Anthony Davis. On a vu mieux pour peaufiner les automatismes ! Que ce soit Golden State, Memphis ou San Antonio, L.A a une double chance de se qualifier pour la postseason et aucun de ses opposants n’est vraiment un foudre de guerre. Lakers-Warriors cette année ? 2 victoires larges pour les Angelinos et une défaite qui est surtout due à un gros choke en fin de match. Autant dire qu’une élimination ferait sacrément tâche, surtout pour le champion en titre. Il sera ensuite temps de s’occuper d’une bataille autrement plus coriace contre Utah ou Phoenix, en fonction des résultats du play-in.

LeBron James et les Lakers ont un temps espéré mais ils vont devoir passer par le fameux play-in malgré tout. Steph Curry et les Warriors sont au menu dès mercredi et il va falloir assurer pour ne pas tomber de haut en une semaine. On fait confiance au King pour qu’il fasse passer le message à ses troupes.