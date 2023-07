La Summer League, c’est toujours cool, ça permet d’observer les jeunes joueurs dans une ambiance sympathique à Las Vegas. Mais la Summer League, c’est aussi le théâtre d’actions WTF. Nouvelle preuve cette nuit…

Nous sommes dans le quatrième quart-temps du match opposant les Mavericks aux Pacers. Il reste un peu moins de quatre minutes à jouer, Dallas mène de 26 points. Et puis, il se passe ça :

Went the wrong way and scored on the wrong basket 😅 pic.twitter.com/L2KR3CSNky

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 15, 2023

En regardant simplement cette vidéo de 33 secondes, on se demande forcément à quoi pense le joueur des Mavericks Marcus Bingham Jr.. Pourquoi part-il dans son propre camp pour lâcher un dunk ? Il a buggé ? Voulait-il rendre hommage à Gérard Smith ou JaVale McGee ?

Sauf que l’histoire est un peu plus compliquée que ça.

Parce que justement, dans cette histoire, le seul qui est dans le vrai, c’est… Marcus Bingham Jr..

I wasn’t wrong 😂😂😂 media a do anything https://t.co/IHWrTdDT9D

— Marcus Bingham Jr (@marcusbingham0) July 15, 2023

Durant la deuxième mi-temps de ce match opposant Dallas à Indiana, les Mavericks attaquaient bien sur le panier où Bingham Jr. est allé dunker. Le problème, c’est qu’après une faute d’un joueur de Dallas au milieu du terrain à 3 minutes et 49 secondes de la fin, les deux équipes ont changé de camp sans raison. Hein ? Quoi ? On vous explique. Un conseil : accrochez-vous.

Suite à cette faute, plusieurs changements ont lieu au sein des deux équipes, mais surtout chez les Mavericks qui changent totalement leur cinq. Au moment de la remise en jeu, la balle est donnée aux Mavs par les arbitres, alors que la possession aurait dû être en faveur d’Indiana. Premier couac. Comme si ça ne suffisait pas, les joueurs de Dallas se mettent à attaquer sur le mauvais panier, face à des joueurs des Pacers placés en défense. C’est à ce moment-là que certains joueurs commencent à se poser des questions et à regarder les arbitres.

Marcus Bingham Jr., qui vient de rentrer en jeu, ne s’en pose aucune : il prend la balle, court tout seul vers le panier opposé (le “bon” panier en réalité), pour dunker. Arbitres, commentateurs, joueurs, tout le monde est un peu confus, tandis que le GM des Mavs Nico Harrison et son associé Michael Finley se marrent en tribunes.

Au final, les officiels se rendent compte de leurs erreurs : ils remettent l’horloge à 3m49, ils rendent la balle aux Pacers, et les deux équipes attaquent à nouveau sur les bons paniers. Bref, une histoire bien WTF, qui n’est pas s’en rappeler cette séquence entre les Warriors et les… Mavericks (décidément), durant la saison régulière 2022-23.

Umm, what?

The Mavericks were defending the wrong basket so the Warriors got an easy bucket 😂

🎥 @warriors pic.twitter.com/5cryMpNffa

— The Athletic (@TheAthletic) March 23, 2023

Morale de l’histoire : toujours prendre en compte le contexte avant de vouloir se moquer d’un joueur…