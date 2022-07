Life is so fast et la Summer League reste aussi folle que notre anglais est bon. Au menu de la nuit dernière ? Un ancien champion NBA qui prend le sifflet, un Français qui claque du poster et un derby texan plein d’acné et de talents, entre autres.

Les résultats de la nuit :

Pelicans – Hawks : le premier match de la nuit n’a clairement pas été le plus emballant. Côté Hawks les deux Frenchies ont trottiné (2 points, 1 rebond, 2 steals et 1 contre en 8 minutes pour Alpha Kaba et 6 points, 2 rebonds et 2 steals en 19 minutes pour Joel Ayayi) et la seule éclaircie est venue de la part du crack de G League Justin Tillman. En face les Pelicans ont déroulé grâce notamment à un gros coup de chaud du sophomore Trey Murphy III (30 points à 10/18), mais la vraie news de la soirée n’est pas bonne car elle concerne la blessure du rookie E.J. Liddell, sorti rapidement sans pouvoir poser un millimètre de pied par terre. Victoire de 28 points de NOLA mais tous les regards tournés vers le FC IRM…

Bonus track : le 0/8 au tir de Sharife Cooper, qui va très vite devoir retrouver le chemin des ficelles s’il ne veut pas servir de lest dans un trade estival.

Rockets – Spurs (vous pouvez aussi lire ceci) : un bien beau derby texan, portée par une jeunesse locale qui passe décidément un bel été. Pour les Spurs Josh Primo n’a pas joué et Blake Wesley a dévissé, mais le duo Malaki Branham / Darius Days a assuré, alors que les Rockets ont fini par faire le trou en deuxième mi-temps grâce au gros match de Jabari Smith Jr. et Josh Christopher, duo de bambins qui continue de s’éclater à Vegas en attendant de retrouver le reste de la classe biberon à la rentrée.

Bonus track : le nouveau gros match de Tari Eason, qui va bientôt aller gratter une place de titulaire s’il continue à jouer comme un John Collins drogué à la motivation.

Bucks – Celtics (vous pouvez aussi lire cela) : le match de la nuit ! Celle-là il fallait y penser, mais Juhann Begarin notamment s’est chargé de vous le rappeler. Des gros posters bien badass, des épaules qui se frottent et une fin de match absolument WTF, typiquement le genre de match dont on se rappelera dans quelques semaines en se disant qu’on a quand même bien fait de mettre un réveil. Une victoire des Celtics au buzzer ou presque, et une rivalité Milwaukee / Boston qui dépasse donc même les frontières de la Summer League.

Bonus track : Bobby Portis et Marcus Smart qui jappent au premier rang pour motiver leurs jeunes troupes, les dogs aboient même en été.

Magic – Thunder : le choc tant attendu a bien eu lieu mais il aura manqué de saveur. Pourquoi ? Car le Magic avait, comme pressenti, laissé au repos le n°1 de la Draft Paolo Banchero, dommage car cette rencontre aurait été l’occasion de le voir à l’œuvre face… au n°2 de cette même draft, difficile de faire plus hypant, de surcroit lorsque l’on sait que les deux gosses jouent au même poste. Au final moins de shine mais pas moins de combat avec une victoire arrachée par OKC malgré une palanquée de balles de matchs (ratées donc) pour Orlando. Chet Holmgren n’a pas forcé (16/10/2/2 à 7/10 au tir), Jeremiah Robinson-Earl a encore prouvé qu’il avait la tronche et le talent d’un mec de 34 ans et Josh Giddey qu’il n’avait rien à foutre ici. Sur le backcourt Aaron Wiggins a confirmé ses belles dispositions estivales et Tre Mann qu’il craignait les grosses chaleurs, et notons enfin que le Français Ousmane Dieng avait été laissé au repos pour ce match. Côté Magic ? Quelques buckets des dénommés Justin James et Tommy Kuhse, seuls joueurs d’Orlando à ne pas avoir loupé 250 tirs dans ce match.

Bonus track : Vit Krejci qui ne devrait plus tarder à avouer que c’est bien lui qui joue le rôle de Palerme dans La casa de Papel, et Carmelo Anthony qui regarde le match en combo hoodie / canoss de bain.

Mavericks – Jazz : vous connaissez l’histoire du match qu’on n’a pas regardé ? Pour connaitre la fin rendez-vous sur YouTube.

Bonus track : les 15 rebonds de Tacko Fall et les 15 tirs pris par Jaden Hardy pour 4 réussites seulement.

Knicks – Blazers : le dernier match de la nuit nous a offert quelques sucreries dont, en premier lieu, la présence de Richard Jefferson… en tant qu’arbitre. Expérience validée par la street, tout comme la jeunesse des Knicks qui se porte bien, tout comme celle des Blazers qui n’a pas sa langue dans sa poche non plus. L’envergure de Jericho Sims ou les cannes de Brandon Williams, le talent de Miles McBride et Quentin Grimes ou celui de Trendon Watford, autant de tirets positifs à mettre au crédit d’un match presque emballant, si ce n’est qu’à 6h du matin on baillait déjà très fort.

Bonus track : les Knicks qui ont donc décidé de commencer tous leurs matchs par un 13-0, inutile cependant quand on fait une sieste au deuxième quart-temps.

Les images marquantes de la nuit :

Tyrique Jones with the double-handed denial 🚫 Watch Now on @NBATV pic.twitter.com/BOKhAppiNc — NBA (@NBA) July 11, 2022

WOW. Daeqwon Plowden 💪 *Look at where he starts from* 👀 pic.twitter.com/HBLwi96sEW — NBA (@NBA) July 11, 2022

Trey Murphy finishes the 1st half with 17 PTS for the @PelicansNBA 🔥 Watch Live on @NBATV pic.twitter.com/YNt2nR77CB — NBA (@NBA) July 11, 2022

SWISH Malaki Branham drains the TOUGH fadeaway jumper pic.twitter.com/CfeqS7DiDs — NBA (@NBA) July 11, 2022

Tari Eason marching down the lane for slam! He’s up to 14 PTS on ESPN pic.twitter.com/oTqNw6OPc9 — NBA (@NBA) July 11, 2022

Trey Murphy knocks down the triple for his 30th point 🔥 pic.twitter.com/rL9ZPRmHCx — NBA (@NBA) July 11, 2022

Smooth jumper.

Hold the form. Jabari Smith Jr. knocks down the triple before the half on ESPN pic.twitter.com/xzG6oiEe2V — NBA (@NBA) July 11, 2022

Quick feet and quicker hands by Jabari Smith Jr. 🔒 Watch Now on ESPN pic.twitter.com/12VAS0t3Ul — NBA (@NBA) July 12, 2022

MarJon Beauchamp to beat the Q1 buzzer… CASH Q2 Live on NBA TV pic.twitter.com/M7VKxWF3nY — NBA (@NBA) July 12, 2022

Tari Eason muscles it down 💪 He’s up to 18 PTS for the @HoustonRockets on ESPN pic.twitter.com/fGSp0GYWHQ — NBA (@NBA) July 12, 2022

Josh Christopher got 🆙 for this rejection 😲 Watch Live on ESPN pic.twitter.com/VTkh9LMYYI — NBA (@NBA) July 12, 2022

Josh Christopher ripping it down on the break 💥 pic.twitter.com/3o1iw4tDTP — NBA (@NBA) July 12, 2022

Jabari Smith Jr. showed off his defensive versatility and shotmaking in the @HoustonRockets‘ #NBA2K23SummerLeague win! 🏀 19 PTS | 9 REB | 2 STL | 1 BLK pic.twitter.com/74NwwJPuCN — NBA (@NBA) July 12, 2022

The Josh Giddey to Chet Holmgren connection just gets better and better 🍿 Watch Now on ESPN pic.twitter.com/t84P7uDFlI — NBA (@NBA) July 12, 2022

Side-step Chet action on ESPN 👀 pic.twitter.com/0c6wmZMYsW — NBA (@NBA) July 12, 2022

Jalen Williams takes off for the oop! Watch the @okcthunder live now on ESPN pic.twitter.com/i6BwOchcq6 — NBA (@NBA) July 12, 2022

Juhann Begarin POWERS IT DOWN! Live Now on NBA TV pic.twitter.com/m7AWv33fMz — NBA (@NBA) July 12, 2022

Not in Chet’s paint 🙅‍♂️ Watch Now on ESPN pic.twitter.com/89FTJw0Z0A — NBA (@NBA) July 12, 2022

🗣 MAMU RIPS IT DOWN pic.twitter.com/4xfJe5TGDU — NBA (@NBA) July 12, 2022

Emmanuel Terry swoops in for the putback JAM 💥 Live Now on ESPN pic.twitter.com/FAl0Bkh78v — NBA (@NBA) July 12, 2022

MATT RYAN FOR THE WIN pic.twitter.com/cjePfFpnZp — NBA (@NBA) July 12, 2022

OH MY CHET! *Snatching it from the top of the square* OKC/ORL Live Now on ESPN pic.twitter.com/U9tIZPFnXS — NBA (@NBA) July 12, 2022

The @nyknicks get out to a hot start with an 11-0 run on ESPN 2 pic.twitter.com/r8PyUeTKWw — NBA (@NBA) July 12, 2022

RJ forgot to signal it but the bucket is GOOD 🙌 Richard Jefferson officiating Q2 on ESPN 2 pic.twitter.com/L3zFMdii9e — NBA (@NBA) July 12, 2022

P&R ran to perfection by Jared Butler and Tacko Fall on NBA TV pic.twitter.com/QjTuveS33Y — NBA (@NBA) July 12, 2022

RJ remembered to signal the shot good this time 😅 Live Now on ESPN 2 pic.twitter.com/NfYuH88uu5 — NBA (@NBA) July 12, 2022

Jaden Hardy makes it a 1 point game on @NBATV pic.twitter.com/JNYcVNBBFj — NBA (@NBA) July 12, 2022

George King gets the block on one end and the triple on the other! NYK/POR Live Now on ESPN 2 pic.twitter.com/L3lagTCHx0 — NBA (@NBA) July 12, 2022

Quentin Grimes has 18 points through 3 quarters on ESPN 🏀 18 PTS | 2 STL pic.twitter.com/lBzh403za9 — NBA (@NBA) July 12, 2022

Greg Brown II got the bench out of their seats with this dunk Live Now on ESPN 2 pic.twitter.com/GlMef84N7Q — NBA (@NBA) July 12, 2022

Tacko Fall led the Jazz in scoring and rebounding, while rejecting 3 shots in the @utahjazz win!@tackofall99: 12 PTS, 15 REB, 3 BLK pic.twitter.com/BYV7Pq6ydl — NBA (@NBA) July 12, 2022

🔆🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀🔆 Trey Murphy III dropped 30 points to lead the @PelicansNBA to the #NBA2K23SummerLeague win! Trey Murphy III: 30 PTS, 6 REB

Daeqwon Plowden: 16 PTS, 6 REB pic.twitter.com/kmSI91vdSg — NBA (@NBA) July 12, 2022

Le programme du soir :