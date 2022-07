Il l’avait annoncé en journée, Richard Jefferson allait prendre le sifflet et enfiler un costume d’arbitre durant tout le deuxième quart-temps du match de Summer League entre les Blazers et les Knicks. La phrase est complètement folle mais l’évènement a bien eu lieu, car au mois de juillet Las Vegas reste le laboratoire parfait pour de belles expériences.

On avait appris plus tôt dans la journée que dans le cadre du… grand n’importe quoi de la Summer League, l’ancien NBAer et champion en 2016 Richard Jefferson avait participé au séminaire des arbitres à Las Vegas et qu’il allait donc officier le temps d’un quart-temps lors du match entre les Knicks et les Blazers. Devenu un analyste respecté après sa carrière de joueur, Ritchie a donc ajouté cette nuit une corde de plus à son arc, histoire de se rendre compte dans le feu de l’action du boulot parfois compliqué des zèbres. L’histoire retiendra que l’expérience fut positive, et elle fabriquera peut-être des vocations, qui sait.

Richard Jefferson is making his officiating debut in Knicks vs Trail Blazers Live Now on ESPN 2 pic.twitter.com/9pki24Q61q — NBA (@NBA) July 12, 2022

Débarqué pour le début du deuxième quart, R.J. aura tout d’abord subi les foudres (pour du lol) du banc des Knicks dès son premier coup de sifflet. « White ball white ball » hurlaient alors les remplaçants de New York, hilares tout comme le public et les commentateurs, tout en joie d’être présents pour ce moment particulier de l’été. Focus évident sur le main event de ce match, et au bout de quelques minutes l’ancien jeunot des Nets et plus tard teammate de LeBron commettra sa première erreur sous le regard amusé de ses habituels collègues.

RJ forgot to signal it but the bucket is GOOD 🙌 Richard Jefferson officiating Q2 on ESPN 2 pic.twitter.com/L3zFMdii9e — NBA (@NBA) July 12, 2022



Erreur rectifiée plus tard, le gamin apprend vite, et plus globalement une expérience qui ne manquera pas d’étayer les prochaines analyses de l’ancien sniper, en attendant, peut-être, qu’il se teste un jour en mascotte ou en head coach sur un banc de NBA.

RJ remembered to signal the shot good this time 😅 Live Now on ESPN 2 pic.twitter.com/NfYuH88uu5 — NBA (@NBA) July 12, 2022



Des sourires évidemment, mais assez de sérieux pour prendre totalement la mesure du taf et de la pression que représente le métier d’arbitre en NBA. On valide clairement l’idée, la Summer League c’est fait pour ce genre de choses et, très clairement, vous n’avez pas trouvé que le costume lui allait bien ?