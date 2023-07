On se rapproche de la fin de la Summer League de Las Vegas. Mince diront certains, ouf pensent la plupart, mais ici ça change pas alors comme chaque matin on vous fait un récap de ce qu’il s’est passé cette nuit dans le Nevada !

Les Français de la nuit

2 points et 2 rebonds en 8 minutes pour Yves Pons avec les Hawks

Hugo Besson n’a pas joué avec les Bucks

Rayan Rupert a eu droit au plus gros temps de jeu des Blazers. Difficulté au tir (1/7) mais grosse présence dans le jeu (12 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 block) pour le double R.

