Summer League terminée pour Brandon Miller

Trois matchs pour Brandon Miller en Summer League à Las Vegas, trois défaites, et on a appris il y a peu que les Hornets le mettaient au repos pour la fin de la compétition. BM ne goûtera pas à la victoire dans le Nevada cette année.

Après une performance irrégulière à la California Classic Summer League, qui nous avait donc laissé sur notre faim, Brandon Miller était arrivé à Vegas pour donner tort à ses détracteurs. Premier match contre Victor, l’ailier de Charlotte plante 16 points et prend 11 rebonds… mais rentre 5 tirs sur 15. Peut mieux faire quand même, mais on retient alors plus les galères de Wemby pour son premier match en NBA.

Deuxième game contre les Lakers ? 10 points à 4/18… Encore pire. Les 8 rebonds et les 4 passes redonnent un peu d’espoir aux fans des Hornets avant le troisième match face aux Blazers… et boom, 26 points à 8/15 au tir, 6 rebonds et 2 passes, le tout accompagné d’un gros nombre de fautes tout de même, péché mignon de BM cet été. Yes, enfin ! On en veut plus ! Sauf que…

Brandon Miller is being shut down for the remainder of Summer League pic.twitter.com/7PjlzG4vNK

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 13, 2023

Sur les 5 joueurs draftés en premier le 23 juin dernier, un seul (Ausar Thompson) jouera donc la fin de ces matchs de ligue d’été. Victor Wembanyama a été envoyé au repos et est même parti en vacances aujourd’hui. Amen Thompson et Scoot Henderson se sont pour leur part blessés dès le premier soir lors de leur confrontation. Au final, ça enlève encore un peu l’envie de regarder ces matchs de Summer League mais comme chaque année… on reste pour les inconnus aux noms rigolos. Quelle vie.

Source : Bleacher Report, L’Équipe