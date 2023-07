Dernier match de la première phase de Summer League en attendant les classements finaux, et les Cavs se battent encore pour une place dans le dernier carré et se rapprocher du titre. Les Bulls devaient gagner pour espérer, mais ce n’était gagné face à une forte équipe de Cleveland. Et bah au final, c’est vraiment pas gagné.

Bon, vous vous posez tous la question. Certains ont dû chercher son nom sur Internet avant d’ouvrir le papier et de lire ces lignes, mais on va vous présenter Craig Porter Jr. quand même. Le guard de 23 ans sort tout droit des Shockers de Wichita State et ce après quelques années en Junior College de Vincennes… dans l’Indiana. Ce qu’on peut dire ? C’est que le garçon a été impeccable cette nuit. 22 points, 8 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et un petit contre, la ligne de stats est noircie au crayon à papier comme on aime et elle l’a été au meilleurs des moments. En effet, alors que les Bulls menaient encore à 1 minute 30 de la fin, CPJ a permis aux Cavs de recoller puis d’agrandir l’écart afin d’assurer la win.

À ses côtés les autres forces de Cleveland, de vrais chevaliers du Zodiaque de l’Ohio qui ont tout donné pour assurer la quatrième victoire en quatre matchs de leur équipe en Summer League. Isaiah Mobley a tapé son double-double avec 18 pions et 12 rebonds, Sharife Cooper, laissé sur le banc en deuxième mi-temps, a mis ses 11 points en 13 minutes, et Emoni Bates a inscrit ses 15 points et montre encore pourquoi il était annoncé si haut à la Draft il y a quelques années. Avec trois équipes encore invaincues à 3 victoires, cette quatrième assure donc aux Cavs d’être membre du dernier carré de la ligue d’été de Vegas.

