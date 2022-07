Ce jeudi 7 juillet 2022, c’est l’ouverture officielle de la Summer League de Las Vegas. Cela fait partie des grandes échéances de l’intersaison car c’est notamment l’occasion de voir les premiers pas des futurs rookies qui viennent de se faire drafter. Mais la Summer League, ce n’est pas qu’une ligue d’été pour les jeunes joueurs. C’est aussi un lieu de rassemblement pour les dirigeants des différentes franchises NBA, ce qui peut potentiellement déboucher sur de futures transactions.

Pendant une dizaine de jours, la NBA fait escale du côté de Vegas pour sa traditionnelle Summer League. Les 30 équipes de la Ligue sont là, et même si les meilleurs joueurs de la planète basket ne seront évidemment pas sur le parquet, c’est un rendez-vous incontournable de l’été. Journalistes, scouts, dirigeants, agents, superstars en tribunes… les principaux acteurs qui forment le grand monde de la NBA sont présents sur place. Et comme vous pouvez l’imaginer, il se passe beaucoup de choses en marge des quatre lignes du terrain. Ça discute à l’abri des regards, des relations se créent, des numéros de téléphone s’échangent, des contacts se font. On dit parfois que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais en NBA ce qui se passe à Vegas peut parfois avoir un effet domino sur la suite.

Vous l’avez peut-être remarqué, le marché de l’été est bien calme depuis quelques jours. Après la folie des premières heures de la Free Agency et la demande de transfert de Kevin Durant qui a provoqué un véritable séisme sur la planète basket, on a comme l’impression que certaines transactions potentielles sont gelées. Outre le dossier KD qui n’avance pas très vite, il n’y a pas vraiment de momentum non plus sur le dossier Kyrie Irving, tandis qu’on ne sait toujours pas ce que le pivot des Suns Deandre Ayton (agent libre restrictif) ou encore Myles Turner et Collin Sexton vont devenir. Est-ce que le rendez-vous de la Summer League peut venir débloquer un peu tout ça ? Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, c’est bien possible notamment pour le cas Kyrie.

« Pour l’instant, rien ne s’est manifesté [sur le dossier Kyrie Irving, ndlr.]. Mais cela peut toujours changer. Le GM des Lakers Rob Pelinka et celui des Nets Sean Marks seront à Vegas cette semaine, je suis sûr qu’ils auront des discussions là-bas. »

Emoji yeux emoji yeux. D’ici au 17 juillet, certains dossiers pourraient enfin avancer un peu, tandis que de nouveaux pourraient se créer. La Summer League est l’un des seuls moments de l’année où toutes les équipes NBA sont réunies en même temps, et elle représente donc une belle opportunité pour faire son business. On ne dit pas qu’un transfert de Kevin Durant aura lieu le 18 juillet, ou que le duo Marks – Pelinka fêtera ensemble le trade de Kyrie en jouant ensemble au blackjack dans le casino du coin. Mais y’a rien de mieux que des rencontres en tête-à-tête pour essayer de poser les bases d’un futur transfert ou débloquer certaines négociations qui ont tendance à stagner un peu. Des potentiels deals à deux, trois, voire même quatre équipes peuvent naître dans la ville du péché, même s’ils tomberont seulement plusieurs semaines après. C’est donc ça aussi la Summer League, une ligue d’été où il y a beaucoup d’activité… en dehors des parquets de basket.

En plus de l’ouverture de la Summer League ce jeudi, le moratoire NBA est également sur le point de se terminer. Cela signifie que les équipes NBA auront désormais seulement deux jours pour s’aligner sur les offres concernant les agents libres restrictifs, ce qui pourrait également venir débloquer certains dossiers. Comme le mentionne Jake Fischer de Bleacher Report, une offre concernant Deandre Ayton pourrait par exemple tomber rapidement…

