Cette nuit marque le début de l’édition 2022 de la Summer League de Las Vegas. Vous vous demandez pourquoi vous iriez vous poser devant un tournoi d’été, rempli de joueurs inconnus, au lieu de profiter de votre mois de juillet ? Alors vous êtes au bon endroit. Voici donc quelques-unes des raisons pour lesquelles cette Summer League de Las Vegas s’annonce IMMANQUABLE.

MAIS ALORS, POURQUOI FAUT-IL ABSOLUMENT SUIVRE CETTE SUMMER LEAGUE DE LAS VEGAS ?

Louis King (21 PTS & 5 STL) did it all for the @SacramentoKings tonight at #NBASummer 🔥 pic.twitter.com/h2JCEIYuN5

— NBA TV (@NBATV) August 18, 2021