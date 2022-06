Annoncé en match d’ouverture de la Summer League NBA de Las Vegas le 7 juillet prochain, le duel entre Orlando et Houston risque de prendre une tournure complètement différente après cette Draft. Ce match sera la première occasion de voir s’affronter deux des cracks de cette cuvée, Paolo Banchero et Jabari Smith Jr. De quoi faire monter la température dès ce début d’été en vue de la saison prochaine.

Eh oui, contrairement à ce qu’on aurait pu logiquement penser ces derniers mois, il est humainement possible d’être hypé par un match de panier-ballon entre le Magic et les Rockets. On parle probablement des deux pires équipes de la Ligue la saison dernière, mais le contexte de ce premier match de Summer League change complètement la donne. En effet, le scénario de la Draft, qui a eu lieu cette nuit, risque de rajouter un peu de sel à cet affrontement. Au-delà de la joie d’assister aux Summer Leagues pour voir de parfaits inconnus aux noms improbables faire des cartons, il y a cette fois un vrai enjeu sportif. Détenteurs des picks 1 et 3, Orlando et Houston avaient la possibilité de sélectionner deux gros talents la nuit dernière. À quelques heures de la cérémonie, tout était en place pour que les Floridiens prennent Jabari Smith Jr. avant que les Texans ne choisissent Paolo Banchero. Mais dans un gros retournement de situation, c’est finalement… l’inverse qui s’est passé. La tête dépitée de Smith Jr. restera d’ailleurs comme l’une des images marquantes de la soirée. Avec le caractère du garçon, pas sûr que cet épisode soit oublié rapidement du côté de JSJ.

Wahhhhhh ça démarre FORT ! Des SEMAINES que Jabari Smith était annoncé en 1ER choix de la Draft 2022 !! Très bon choix du Magic mais j’ai rarement vu ça, une surprise non annoncée en 1st pick. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2022

Ça tombe bien puisque les deux hommes se retrouveront dans deux semaines tout pile pour leur premier match de Summer League. Deux cracks face à face, sur le même poste, avec cette story particulière, les attentes autour de ce match sont au plus haut et on se dit qu’il y a moyen qu’on passe une bonne soirée. Et on connait un gars du côté du Texas qui va être plus que déterminé à l’idée d’affronter la franchise qui l’a snobé, alors qu’il se voyait déjà tout en haut de l’affiche. Ce premier match permettra à Banchero comme à Smith de montrer un premier aperçu de ce dont ils sont capables et de nous offrir un avant-goût de leur potentiel. Cet événement pourrait aussi être le point de départ d’une rivalité sportive entre deux des meilleurs joueurs de leur génération, prédestinés à dominer la Ligue pour les 15 prochaines années. Bref, ce match est le teasing parfait pour la période des Summer Leagues, ces semaines d’été magiques qui t’offrent la possibilité de mater des matchs en revenant d’une soirée à la plage, entre deux mojitos (avec modération bien sûr).

Houston contre Orlando, Jabari Smith Jr. contre Paolo Banchero, une affiche sexy entre un numéro 1 de Draft déchu qui tentera de mettre dans la sauce l’équipe qui lui a mis un vent et le joueur qui lui a volé la vedette. De quoi bien lancer la période toujours excitante des Summer Leagues et se diriger tout doucement vers la saison 2022-2023.

Source : ESPN