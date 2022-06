Bien connu des fans tricolores pour sa performance en Finale du Mondial 2021 face aux Bleuets de Victor Wembanyama, Kenneth Lofton Jr. va rejoindre la NBA. L’intérieur natif de Port Arthur a signé un two-way contract avec Memphis, il lui faut à présent gagner sa place dans l’équipe.

On avait un peu perdu sa trace depuis sa grosse prestation face à l’Équipe de France l’an dernier mais on a des nouvelles de Kenneth Lofton Jr. Après deux saisons en NCAA du côté de Louisiana Tech, l’imposant ailier-fort (2m01, 125 kilos) a décidé de franchir le pas en s’inscrivant à la Draft NBA. Non sélectionné dans le Top 60, KLJ va quand même avoir sa chance dans la Grande Ligue puisque Adrian Wojnarowski d’ESPN a révélé que les Grizzlies lui ont fait signer un two-way contract. Comme tant d’autres avant lui, Lofton Jr. va donc découvrir ce deal qui permet de faire la navette entre l’équipe première et la G League, le concept parfait pour mettre en cocon des jeunes joueurs prometteurs. Pour ceux qui veulent pousser un peu le concept du contrat, on a fait un papier qui explique tout comme il faut.

Louisiana Tech’s Kenneth Lofton Jr., has agreed to a two-way contract with the Memphis Grizzlies, his agent Mike George of @OneLegacySports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 24, 2022

Brillant sur la scène internationale aux côtés notamment de Chet Holmgren, lui aussi nouveau membre de la NBA, Lofton Jr. n’a pas été en reste au niveau local. Avec 16,5 points et 10,5 rebonds de moyenne (à 54% au shoot) en 27 minutes, il a sorti une deuxième année de qualité dans le championnat universitaire, de quoi mériter une place dans la All-Conference First Team. Une maigre consolation pour le joueur, qui a dû regarder la March Madness depuis son canapé et qui a donc manqué une belle occasion de se montrer aux yeux des scouts. Candidat pour la Draft, il avait bien profité du G League Combine pour marquer des points, enchaînant avec celui de Chicago dans la foulée. Insuffisant visiblement pour aller chercher une place dans les 60 draftés mais Zach Kleiman, General Manager des Grizzlies, a visiblement eu envie de tenter le pari. Logiquement, on devrait retrouver le joueur dans le roster estival de Memphis pour disputer la Summer League et il aura des minutes pour se montrer. Un bon moyen de prouver à Taylor Jenkins qu’il peut trouver sa place au sein du roster des Oursons. Vu l’excellent boulot réalisé par le staff avec les jeunes, on va garder un œil sur l’ancien bourreau des Bleuets. Sait-on jamais.

Kenneth Lofton Jr. fait lui aussi le grand saut vers la NBA et il y croisera sûrement quelques visages familiers. Chet Holmgren du côté du Thunder et sans doute Victor Wembanyama d’ici un an. Réussira-t-il à faire son trou d’ici-là ?

