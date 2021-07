Les Bleuets tombent les armes à la main face à Team USA : 81-83 en finale du Mondial U19, cruel mais l’avenir est radieux

C’était l’un des grands événements de ce dimanche pour les fans de basket et de sport, pile-poil entre la finale de Wimbledon et celle de l’Euro de foot. À 18h, l’Équipe de France des U19 s’est attaquée aux États-Unis en finale de la Coupe du Monde, une affiche de rêve qui a bien tenu ses promesses malgré un finish tout simplement cruel. Les Bleuets sont tombés dans les dernières secondes, mais ils peuvent être fiers.

Forcément, les regrets sont là. Comment pourrait-il en être autrement après une défaite d’un petit panier face aux USA en finale d’un Mondial de basket. Comment pourrait-il en être autrement quand il y avait vraiment la place pour chercher l’or. Comment pourrait-il en être autrement quand on sait que les Bleuets possédaient cinq points d’avance au début du quatrième quart. Donc oui, cette défaite, elle fait mal pour les jeunes hommes de Fred Crapez. Et s’il y a bien une image qui symbolise le scénario cruel de cette finale, c’est la rage de Victor Wembanyama après sa cinquième faute à trois minutes de la fin, une cinquième faute synonyme d’expulsion pour le phénomène français, qui a encore une fois prouvé pourquoi il est aujourd’hui le prospect le plus hype de toute la planète basket : 22 points en 27 minutes, 8 rebonds, 8 contres, autant dire qu’il a cartonné le bonhomme, remportant par la même occasion son duel XXL face à Chet Holmgren, bien plus discret sur la rencontre. Le problème, c’est que ce dernier et l’ensemble de l’équipe US ont réussi à profiter de l’absence de Victor dans le dernier quart pour prendre le dessus sur les Bleuets. Après la quatrième faute de Wembanyama, avec un peu plus de sept minutes à jouer alors que le score indiquait +3 pour la France, les States ont attaqué la raquette pour enchaîner les paniers près du cercle : Chet Holmgren donc, mais aussi et surtout l’intérieur Kenneth Lofton Jr., qui possède un talent au moins aussi gros que son boule. Et quand vous ajoutez une attaque tricolore en panne, avec des turnovers qui offrent des points en transition, forcément ça fait mal. De +3, les Bleuets sont passés à -7 après un 10-0 qui a fait très très mal. Dans les dernières minutes, d’abord avec Victor et puis ensuite sans lui, nos Frenchies ont tout donné pour espérer revenir, par l’intermédiaire notamment de Clément Frisch, Louis Lesmond ou encore Matthew Strazel. Mais à 81-83 pour les US, il s’est passé ça.

Une action WTF, avec deux tirs ratés côté USA, un rebond qui file entre les doigts des Bleuets, et des secondes qui s’écoulent de manière cruelle. Les arbitres – pas forcément au niveau des joueurs sur ce match – se regroupent après le buzzer, mais ça ne change rien. Défaite 81-83, les Frenchies sont passés tout près de l’exploit. Mais malgré la déception, les garçons peuvent sortir la tête haute, car ils ont regardé les Ricains les yeux dans les yeux ce dimanche, et même plus que ça parfois. Alors oui, on peut le dire, l’avenir s’annonce radieux pour le basket français, un avenir qui est entre de bonnes mains. Derrière l’immense Victor Wembanyama, autant par la taille que par le talent, on a toute une génération qui offre de belles promesses. Une génération qui a du cœur et qui sait répondre face à l’adversité. Dans cette finale, on a vu par exemple une équipe qui a su se mobiliser après la blessure à la cheville de Matthew Strazel, ensuite revenu dans la rencontre. On a vu une équipe pas intimidée malgré un début de match un peu compliqué, mais une équipe au contraire prête à aller au combat. Les Wembanyama, Strazel, Frisch, Lesmond, Jayson Tchicamboud, Rudy Demahis-Ballou… tous ces noms, vous allez les entendre plus d’une fois. Alors retenez-les bien, parce que quelque chose nous dit qu’ils vont nous proposer de grandes émotions dans les années à venir.

On aurait aimé voir un autre scénario dans cette finale du Mondial U19 face aux States, mais on n’a qu’une seule chose à dire ce soir : bravo les jeunes. Gros parcours, grandes émotions, du talent de partout et un très bel avenir. Que demander de plus… à part la médaille d’or ?

