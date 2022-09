Un miracle. Il n’y a pas d’autres termes pour qualifier la victoire de l’Équipe de France face à la Turquie ce samedi. Alors qu’on les pensait au fond de trou et après un choke dans les règles de l’art de Cedi Osman, les Bleus ont arraché une qualif’ inespérée. Dans le rôle du héros ? Mister Rudy Gobert, absolument sensationnel dans le money time.

Il y a un an, on avait eu le block légendaire de Nicolas Batum face à la Slovénie. En début d’après-midi ce samedi, on a eu la claquette dunk de Rudy Gobert contre la Turquie. Sur l’échelle des moments mythiques de l’histoire de l’EDF, le contre de Nico est difficilement atteignable mais l’action de Rudy dans les dernières secondes du huitième de finale est tout aussi décisive. On vous refait la séquence complète en live, avant de prendre une bonne douche parce qu’on a quand même bien bien transpiré.

77-75 pour la Turquie avec 12 secondes au chrono, Cedi Osman est tout seul sur la ligne des lancers-francs après une faute soi-disant antisportive de Timothé Luwawu-Cabarrot. À ce moment-là on est très très mal puisqu’en plus des deux lancers, les Turcs récupèrent la possession derrière. Autrement dit il faudrait un alignement de planètes improbable pour survivre. Et puis Cedi rate un lancer, puis un deuxième, et tout d’un coup tout redevient possible. Quand Evan Fournier parvient à intercepter la gonfle grâce à la pression défensive française lors de la remise en jeu qui suit, on commence carrément à croire au miracle, miracle qui va se matérialiser grâce à notre Rudy Gobert national. Alors que les dernières secondes défilent, Vavane tente de trouver une ouverture et finit par tenter un runner un peu court. Game over ? Non messieurs dames ! « Quand j’ai vu Evan partir, je me suis dit soit il va le mettre, soit j’aurai le rebond. Quand j’ai vu que ça allait être court, je me suis préparé à finir fort. » Boum, Rudy lâche une énorme claquette dunk pour remettre les deux équipes à 77-77. Les Bleus sont en vie !

Fournier – dans le dur tout le match et notamment dans le money time avec des turnovers qu’on pourrait qualifier de dramatiques – peut dire merci à son grand copain. Toute l’équipe peut lui dire merci. La France entière peut lui dire merci. Mais ce n’est en fait qu’un début. Parce que Rudy, il va non seulement défendre sur le porteur de balle lors de l’ultime stop à deux secondes de la fin, mais il va surtout faire un énorme chantier ensuite dans la prolongation. Rebond offensif lay-up après un échec d’Amath M’Baye, 79-77 pour les Bleus. Rebond offensif tip-in après un raté de Thomas Heurtel, 81-77 pour l’EDF. C’est bon, la France ne regardera plus jamais en arrière, et ce malgré les grandes frayeurs des ultimes instants du match. Ultra dominant pour gober tout ce qui bouge pendant l’overtime, la Gobe va finir sa rencontre avec 20 points (7/11 au tir), 17 rebonds dont 7 offensifs, et 1 contre en 30 minutes de jeu. Certes ses deux lancers-francs ratés à 87-86 pour les Bleus et 13 secondes au chrono auraient pu coûter très cher si Terry Tarpey n’avait pas surgi pour mettre le couvercle à travers une interception, mais les dieux du basket étaient avec Rudy ce samedi. Gobert a tout simplement réalisé son meilleur match de l’Euro et symbolise la domination globale des Bleus dans les raquettes (45-31 pour la France au rebond, 50-22 au niveau des points dans la peinture), où la pépite turque Alperen Sengun (8 points et 5 rebonds en 22 minutes) n’a pas vraiment vu le jour.

« Est-ce que je crois toujours en moi ? Si je crois pas en moi, qui va le faire. Je ne crois pas seulement en moi, je crois en toute l’équipe, je crois au groupe, et on n’a pas travaillé aussi dur pour perdre en huitième. » – Rudy Gobert au micro de Canal+ après sa perf’ XXL

Merci Rudy, merci Rudy, et encore une fois merci Rudy. La Gobe n’a pas toujours été au mieux lors du premier tour de l’Euro, mais ce samedi c’est lui qui sauve véritablement les Bleus face à la Turquie. Et s’il y a une médaille au bout, on se souviendra longtemps de cette claquette dunk quasiment au buzzer.