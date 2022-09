EuroBasket 2022 – Espagne vs Lituanie : suivez le match ici en direct !

Alors que les huitièmes de finale de l’EuroBasket 2022 commencent ce midi avec France – Turquie, on se demandait encore ce matin comment on allait voir les trois matchs (sur huit) non diffusés sur Canal+ Sport 360. Pas de panique, on a désormais la réponse. Oui il sera possible de voir le gros choc opposant l’Espagne à la Lituanie autrement qu’avec un vieux stream.

C’est à travers la chaîne YouTube de Canal+ Sport – et à cet endroit précis où vous êtes actuellement – que vous pourrez assister à l’affiche XXL opposant l’Espagne à la Lituanie ce samedi soir. Comme indiqué par le journaliste Canal Clément Repellin, le quatrième huitième de finale sera effectivement diffusé en live à partir de 20h40. Une nouvelle qui tombe à pic car après avoir découvert que seulement cinq des huit matchs des huitièmes étaient inscrits au programme TV, on s’arrachait les cheveux pour savoir comment on allait suivre cette opposition très attendue entre Espagnols et Lituaniens du côté de Berlin. Pour votre info, sachez qu’un dispositif similaire a été prévu pour le Slovénie – Belgique (14h45 samedi) et dimanche pour le Finlande – Croatie (14h45).

Slovénie/Belgique, Espagne/Lituanie et Finlande/Croatie seront diffusés gratuitement sur le YouTube et Dailymotion de Canal (sauf erreur de ma part) — Clément Repellin (@ClementRpl) September 10, 2022

Source texte : canal+ sport