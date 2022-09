C’était le dernier match des huitièmes de finale de cet EuroBasket 2022, et QUEL MATCH ! Espagne et Lituanie n’ont pas déçu et nous ont offert une opposition de haut vol. Cruel dénouement pour les Lituaniens mais ce sont les Ibériques qui l’emportent au final, après prolongations, 102 à 94.

Retrouvez ici même le boxscore de ce thriller

Pourtant, ce sont bien les Lituaniens qui réalisaient le meilleur premier quart-temps, et ils ont même mené pendant une grande partie du match. Sous l’impulsion de Marius Grigonis qui met les 6 premiers points de son équipe avant de s’éteindre peu à peu et de Lukas Lekavicius qui inscrit les 7 derniers , les Verts démarrent bien. Sauf qu’en face, Rudy Fernandez AKA Voldemort et Willy Hernangomez assurent le scoring en début de match, bien aidés par les deux fautes rapides de Jonas Valanciunas et la défense type Musée Grévin de Domantas Sabonis. Va ensuite démarrer le show Mindaugas Kuzminskas, qui va scorer d’à peu près toutes les positions possibles et imaginables afin de permettre à la Lituanie de prendre la tête du match. En face, les Espagnols tentent également de recoller au score mais personne ne veut lâcher le morceau.

Si Kuzminskas, mais aussi Ignas Brazdeikis et Domantas Sabonis en second rideau font leur possible pour que les Litu fassent la course en tête, les Hernangomez bros vont sonner la révolte et permettre à l’Espagne de recoller petit à petit. La Lituanie a compté jusqu’à 11 points d’avance mais se retrouve désormais au coude à coude avec la sélection ibérique. C’est également le moment que choisit Lorenzo Brown pour sortir de sa boîte et prendre le relais de l’ennemi public numéro 1 en France j’ai nommé Rodolfo Fernandez. L’Espagne repasse devant à moins de 2 minutes de la fin et croit tenir sa victoire grâce à une claquette d’Usman Garuba à 16 secondes du terme. D’autant plus lorsque sur la remise en jeu suivante, Domantas Sabonis se rend coupable d’un écran mobile sur Alberto Diaz qui a été dans tous les bons coups ce soir malgré sa ressemblance avec Adrien Quatennens. Les Espagnols récupèrent la balle et Sabonis fait faute sur Willy Hernangomez qui se retrouve sur la ligne de réparation. Le premier tombe dedans, mais le pivot des Pelicans a la tremblote sur le deuxième. 83 à 81 pour l’Espagne, la Lituanie dispose d’une ultime cartouche dans ce dernier quart-temps. Jokubaitis manque son shoot primé pour arracher la gagne, mais Brazdeikis lâche une claquette de l’espace pour envoyer tout ce beau monde en prolongations.

A ce moment-là, on pense que le momentum est revenu à Kaunas, mais il n’en est rien. Lorenzo Brown va littéralement écœurer tout le monde et prend le jeu à son compte en scorant douze points en prolongations dont les sept premiers, et en étant impliqué sur 16 des 19 points des siens pendant les cinq minutes de rab. Kuzminskas et Brazdeikis ne peuvent rien faire face à une telle performance, et ce dernier écope même d’une faute antisportive après une perte de balle provoquée par le meneur naturalisé. C’est à partir de ce moment là que la messe était dite. Certains avaient la tronche dans le seau tandis que d’autres avançaient non sans avoir lutté vers les quarts de finale après que Willy Hernangomez ait éteint les dernières lumières pour permettre aux ibériques de revenir d’outre-tombe.

What a finish. Spain take the OT victory in the battle of European basketball giants and advance to the Quarter-Finals for the 21st time in a row! 🇪🇸⚔️🇱🇹 #EuroBasket x #BringTheNoise — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 10, 2022

Cette Espagne est tout simplement renversante. Comme dirait un grand philosophe, il ne faut jamais brûler la peau de l’ours avant de l’avoir vendue. La Finlande et la Croatie, les deux potentiels adversaires de la Roja en quarts, sont prévenus. Et d’ailleurs, c’est le 21ème quart de finale d’un EuroBasket consécutif pour les espagnols. Rien que ça.