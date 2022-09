Éliminée par la France au bout d’un match incroyable, la Turquie a de quoi avoir des regrets. Le coach turc, Ergin Ataman, a exprimé toute sa déception en conférence de presse d’après-match.

L’issue d’un match de basket tient vraiment à peu de choses. Un lancer laissé en route, un ballon perdu, un pied sur la ligne.. Toutes les raisons sont bonnes pour ressasser une défaite et repenser au moindre détail qui aurait pu changer la donne. Ce sentiment, il est actuellement dans la tête des joueurs turcs. Largement dominés en première mi-temps, ils avaient su trouver les ressources pour recoller au score et se dirigeaient même vers la victoire. Seulement voilà, Cedi Osman va rater ses lancers, Tuncer va perdre la balle dans la foulée, la France va égaliser et finalement s’imposer en prolongation. Un scénario inespéré pour les fans du cocorico mais un véritable crève-cœur pour les Ottomans. Présent en conférence de presse d’après-match, Ergin Ataman (coach de la Turquie) n’a pas caché sa déception après cette défaite. Des propos relayés par le média Eurohoops.

« Je ne sais pas quoi dire, vraiment. Je suis tellement en colère. Je suis si triste. Je ne trouve aucun mot gentil. Je suis désolé. Je ne me souviens pas d’un match comme celui-ci. Tout le monde est bouleversé. D’abord 2019 [défaite au finish contre Team USA au mondial, ndlr], maintenant ça. On a encore fait l’impossible. Nous avons perdu en prolongation alors que nous menions de 10 points ».

Il est vrai qu’après le troisième quart-temps, le momentum avait clairement changé de camp. Les Turcs avaient retourné le score, ils restaient sur un 19-0 infligé aux Français et ils menaient de huit points au début du dernier acte. Un scénario de remontada qui aurait érigé les joueurs d’Ataman au rang de héros au pays. Malheureusement, Cedi Osman va rater ses lancers et la victoire de rêve va se transformer en cauchemar. Visiblement marqué, le sélectionneur turc a d’ailleurs expliqué qu’il n’avait jamais connu une telle désillusion…

« Je ne veux pas faire de commentaires sur le match. C’est peut-être la pire défaite de mes 26 ans de carrière. Félicitations à la France, j’espère qu’elle va continuer sur sa lancée et atteindre les médailles. Le basket-ball est un jeu étrange. Parfois il apporte un grand bonheur, et parfois c’est une grande douleur. C’est la défaite la plus douloureuse et la plus dure de ma carrière. Nous étions très proches de donner cette victoire au peuple turc et nous sommes tous déçus ».

Fair-play, Vincent Collet avait adressé un mot sympa à ses adversaires du jour et les Turcs vont désormais devoir se projeter sur la suite. Cet échec, il va laisser des traces bien sûr mais il va aussi constituer une grosse expérience pour les plus jeunes. Le futur d’ailleurs, il est plutôt prometteur et il repose dans les mains d’Alperen Sengun, Cedi Osman ou encore Furkan Korkmaz. Tous ont déjà des rôles importants au sein de l’équipe nationale et aucun ne dépasse les 25 ans. C’est cette belle génération qui doit mener la Turquie dans les prochaines compétitions internationales et, qui sait, aller ramener une médaille. Prochaine étape : se qualifier pour le Mondial 2023.

Éliminée au bout du suspense par la France, la Turquie risque de se réveiller demain avec une sacrée gueule de bois. Un dur moment à vivre pour les joueurs mais un apprentissage sans doute important pour la jeune génération amenée à prendre le lead en sélection. On prend le positif là où on peut…

Source texte : Eurohoops