La France, miraculée face à la Turquie en huitième de finale de l’EuroBasket 2022, peut clairement dire merci à Rudy Gobert après sa perf’ sensationnelle en fin de match, mais elle peut aussi remercier… Cedi Osman, le joueur turc qui a eu la gentillesse de ne pas condamner les Bleus dans les derniers instants du quatrième quart-temps. Retour sur ses deux lancers francs ratés, qui risquent de hanter longtemps le joueur des Cavs.

« Je pensais que le match était terminé » a déclaré Evan Fournier. Même son de cloche chez son copain Rudy Gobert, « Pour moi c’était fini. » Quand Timothé Luwawu-Cabarrot a été sanctionné d’une faute antisportive à 12 secondes de la fin, nous aussi on pensait que les Bleus allaient devoir faire leurs valises. Comment aurait-il pu en être autrement ? Le score est de 77-75 pour la Turquie, avec deux lancers-francs à venir et la possession en plus derrière. Même si on aime croire aux miracles, c’est typiquement le genre de scénario où vous avez grosso modo 99,9% de chance de repartir avec la défaite. Sauf que le 0,1% qui manque, on vient tout juste de le vivre et l’un des héros malheureux pour les Bleus se nomme Cedi Osman. C’est lui, l’ailier de Cleveland, qui était tout seul sur la ligne à +2 en faveur des Turcs et qui était donc chargé de mettre le couvercle sur une rencontre qui ne semblait plus pouvoir échapper à la Turquie. Résultat ? Une première briquasse qu’on accepte alors volontiers, mais qui ne laisse pas encore présager un improbable comeback de l’Équipe de France. Et puis une seconde, qui ouvre tout d’un coup la porte à un éventuel miracle. Et ça n’a pas raté. Sur la remise en jeu qui suit, les Bleus parviennent à forcer un turnover puis la prolongation grâce à la claquette dunk de Rudy Gobert. La suite, on la connaît, avec une victoire au forceps 87-86 après une ultime interception de Monsieur Terry Tarpey.

Forcément, la pilule est très difficile à avaler. Pour la Turquie, pour ses fans, et avant tout pour Cedi. Car même si les lancers foirés d’Osman ne représentent pas la seule raison de la défaite des hommes d’Ergin Ataman, le tournant du match est clairement là. Il en met un et la France ne revient probablement pas, il met les deux et c’est carrément terminé. Ce raté d’Osman est d’autant plus cruel qu’il rappelle immédiatement de douloureux souvenirs pour la sélection turque. Souvenez-vous il y a trois ans lors du Mondial 2019 en Chine, quand la Turquie s’est inclinée 93-92 face à Team USA au premier tour après avoir choke la fin de match bien comme il faut. Les Turcs menaient d’un point et possédaient deux lancers suite à une faute antisportive, exactement comme ce samedi. Dogus Balbay avait lâché un 0/2 sur la ligne et puis ensuite, c’est Cedi Osman (encore lui) qui a envoyé deux briques consécutives pour laisser une opportunité en or aux Ricains. Opportunité alors saisie par Khris Middleton, auteur d’un 2/2 aux lancers pour offrir une win inespérée aux States. Derrière, la Turquie se fera sortir au premier tour du Mondial après une deuxième défaite contre la République Tchèque.

« Je ne sais pas quoi dire. D’abord 2019, et maintenant ça. On a une nouvelle fois réalisé l’impossible. » – Bugrahan Tuncer après le match, via BasketNews

Trois ans après la défaite crève-cœur contre Team USA, la Turquie a une nouvelle fois craqué au pire des moments. Et comme en 2019, Cedi Osman s’est une nouvelle fois planté sur la ligne des lancers-francs. Comment on dit « la vie est un éternel recommencement » en turc ?