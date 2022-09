Ça y est, les choses sérieuses commencent ! Les phases finales de cet EuroBasket 2022 débutaient ce midi avec en lever de rideau un France – Turquie qui nous a offert 5 minutes de rab, les Bleus se sortant finalement du traquenard turc après prolongations. En somme, quelques litres de sueur ont été versés et quelques slips ont été envoyés au panier de linge sale aujourd’hui.

Ce match ressemblait beaucoup à un hommage aux différents jeux vidéos existants. Un premier quart-temps faisant référence à Animal Crossing, lors duquel ce fut une promenade de santé entre villageois. Le deuxième quart-temps ressemblait plutôt à une partie de Super Smash Bros lors de laquelle on a ramassé pas mal de coups… alors que le troisième quart-temps nous a fait penser à Fall Guys, vu qu’on a fait absolument n’importe quoi. Et enfin, vu le hold-up réalisé par l’Equipe de France sur le dernier quart-temps et la prolongation, comment ne pas penser à GTA ? Dans tous les cas l’aventure continue pour la bande à Rudy Gobert, et on va donc continuer un peu les notes, ça vous chauffe ?

# France

Rudy Gobert (4,5 puis 8,5) : un début de match bien crade de la part du nouveau pivot des Timberwolves, mais ça c’était avant de sortir de sa boîte. La Gobe nous a offert des sensations fortes en nous emmenant au parc d’attractions avec son match : des paniers faciles manqués et des lancers cruciaux laissés en route mais des rebonds importantissimes et la claquette qui nous envoie en prolongation. Le match de Rudy ressemblait à un tacos 3 viandes.

Guerschon Yabusele (6) : il a commencé tambour battant avant de peu à peu rentrer dans le rang et laisser ses copains gérer la boutique à cause d’une santé qui semble encore un peu fragile. Un vrai directeur de magasin, qui vient tout juste de terminer sa période d’essai.

Terry Tarpey (6,5) : il a surgi au meilleur moment devant un Furkan Korkmaz qui s’est crossé lui-même pour intercepter le dernier ballon du match et envoyer les Bleus en quarts de finale. Il est assurément notre ministre de la défense, mais on a tout de même du mal à l’imaginer poser un feat. avec Eric Dupond-Moretti.

Evan Fournier (5,5) : il a eu beaucoup de mal à être adroit sur ce match et a rendu hommage à Russell Westbrook avec ses balles perdues (d’ailleurs, là aussi c’en était un). Il avait raté le shoot de la gagne mais il pourra bien payer une bière et une pizza à Rudy Gobert qui a fait les poubelles et aplati tout ça pour permettre d’arracher une prolongation.

Andrew Albicy (5) : toujours aussi précieux à la mène, le Prince Andrew a encore été en mode pitbull dans sa moitié du terrain et en mode facteur de l’autre. Un pur soldat, combien de fois faudra-t-il le répéter ?

Timothé Luwawu-Cabarrot (5,5) : quelques shoots permettant de sonner la révolte côté tricolore. Tim Cabs a été bon malgré sa faute anti-sportive sifflée de façon extrêmement chelou. Heureusement que Cedi Osman a le cœur sur la main et a décidé sur la ligne que cette décision était injuste.

Thomas Heurtel (6) : si toutes ses balles perdues ont failli être préjudiciables à l’équipe, presque autant que les ailes tatouées sur ses épaules, il a assuré le reste. Quelques gros shoots, une distribution du jeu exemplaire et un short toujours aussi gros. Heurtel Twist, le bonheur sans alcool.

Vincent Poirier (5,5) : un court passage, mais un bon passage. Ce fut rapide mais intense comme elles disent toutes.

Amath M’Baye (5) : sans être exceptionnel, son pourcentage a été correct et il a rentré des shoots importants. C’est quoi les M’Baye ?

Elie Okobo (4) : plutôt en galère sur son shoot, Okobo n’a pas vraiment pesé dans le bon sens du terme sur ce match. Le calice jusqu’à l’Elie.

Moustapha Fall (5) : deux paniers inscrits pour lui mais a eu le malheur d’être sur le terrain au moment où la France prenait un bouillon…

# Turquie

Sertac Sanli (5) : parce que jouer un match avec l’équipe nationale de Turquie juste après avoir tourné plusieurs apéros sur TrashTalk, ça mérite d’être salué. En plus, cet ogre met ses 3-points.

Alperen Sengun (4) : la pépite des Rockets a été en galère tout le match. Pas dedans et même sorti pendant les moments chauds du match. Il a été très gentil et mignon avec l’équipe de France. Alpaga Sengun.

Cedi Osman (3,5) : déjà peu en réussite en envoyant de la briquasse tout le match, hormis une grosse série au troisième quart. Il a remis ça dans les ultimes instants en gaspillant deux lancers-francs qui auraient pu sceller la victoire turque. Le Baron Osman a construit une ville entière sur la ligne de réparation et a laissé un boulevard aux Bleus pour l’emporter. La nation le remercie.

Furkan Korkmaz (4) : avec Cedi Osman, il a fait une fusion en mode kaméhaméha pour lâcher un match qui tendait les bras à leur équipe. Korkmaz a certes scoré des points importants, mais il a surtout perdu tout seul comme un grand l’ultime ballon intercepté par Terry Tarpey qui empêche les Turcs de jouer la gagne. En tout cas, vous pouvez compter sur lui pour organiser vos anniversaires surprise.

Bugrahan Tuncer (7) : soudainement atteint de Curryite aiguë, Tuncer a mitraillé les Bleus depuis la porte de Brandebourg afin de causer de vraies frayeurs aux tricolores. Il a lâché du lest au fil du match, cependant il nous a bien fait flipper à dérégler les sliders façon NBA 2K. Un match aux petits oignons pour lui.

Ercan Osmani (5,5) : une belle entrée et un apport correct sans être non plus transcendant. Mais Osmani est la preuve qu’une petite lettre peut tout changer dans un nom.

Sehmus Hazer (5,5) : un beau travail à la distribution mais aussi à la finition. Sehmus Aran s’est cru dans Metroid.

Yigitcan Saybir (5) : on n’a plus assez d’inspiration pour les notes, quelqu’un veut le faire à notre place ?

Melih Mahmutoglu (5) : rentré juste le temps de louper un tir et aussitôt reparti. Un influenceur de Dubai revenu en France pour la journée.

Onuralp Bitim (-) : voir commentaire ci-dessus.

Sadik Emir Kabaca (-) : 58 secondes sur le terrain, soit plus que ton dernier rapport. Oui, on va la faire à chaque fois.

Donc si on résume. Evan Fournier doit au moins une bière et une pizza à Rudy Gobert, qui lui-même doit aussi une bière et une pizza à Terry Tarpey. Le menu ne sera pas très healthy mais au moins la cohésion d’équipe sera au rendez-vous. Ce fut laborieux, mais la France est en quarts de finale. C’est le plus important. On vous laisse maintenant, on doit encore changer de slip et se laver après avoir perdu 3 litres de sueur.