On y retourne ! On y retourne… pour deux petits matchs seulement, mais deux matchs qui tombent très bien pour plusieurs raisons. Allez, ce soir on passe en mode bleu blanc rouge !

Vincent Collet aura plusieurs objectifs ce soir (et lundi en Bosnie). La victoire, évidemment, pour lancer au mieux cette campagne de qualifications pour l’EuroBasket 2025, mais aussi tester quelques petits nouveaux… et pas des moindres. Nadir Hifi laissé au repos pour ce premier match, ils seront donc trois rookies ce soir face à la Croatie. Zaccharie Risacher, Jaylen Hoard et Matthew Strazel, trois joueurs appelés pour être un peu plus que des pompiers de service, notamment le Z de Bourg-en-Bresse, dont le nom commence à résonner de plus en plus en vue… des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les 𝟭𝟮 Bleus pour 🇫🇷🆚🇭🇷

Andrew Albicy, Isaïa Cordinier, Sylvain Francisco, Jaylen Hoard, Damien Inglis, Paul Lacombe, Mathias Lessort, Timothé Luwawu-Cabarrot, Vincent Poirier, Zaccharie Risacher, Matthew Strazel, Guerschon Yabusele.

Une équipe composé de petits nouveaux mais aussi de valeurs sûres du circuit FIBA, voire de mecs dominants au plus haut niveau européen (Poirier, Francisco, Lessort, Guerschon, Cordinier…). Suffisant pour écarter une Croatie toujours dangereuse mais loin du niveau intrinsèque de l’EDF ? Logiquement oui, mais attention au piège…

GAMEDAY ⚔️

🆚 Croatie 🇭🇷

📍 Brest Arena, Brest

⏰ 20h30

📺 @DAZN_FR

📲 #FRAHRV#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/6KVuBBTttn

🇫🇷 GAME DAY

Zaccharie Risacher avec l'Équipe de France, une première sélection ce soir ? ⚔️

🆚Croatie 🇭🇷

🕓20h30

📺DAZN

Crédit : Simon Morcel / @FRABasketball pic.twitter.com/o4KUgXaiTn

On suivra en tout cas avec la plus grande attention ce premier match des Bleus en 2024 car, on ne va pas vous faire de dessin, 2024 a de bonnes chances d’être une année importante pour le basket français. Rendez-vous à 20h30 en direct de Brest ?