En terminant avec 21 points, 19 rebonds et 15 passes à 100% au tir contre les Wizards cette nuit, Nikola Jokic est entré encore un peu plus dans le livre des records de la NBA. Non seulement c’est une perf qu’on n’avait pas vue en 40 ans, mais en plus le Joker a désormais réalisé un triple-double contre toutes les franchises NBA (hors Denver).

Les Wizards étaient en effet la seule équipe contre qui Nikola Jokic n’avait pas encore réalisé de triple-double dans sa carrière. Ils viennent désormais de rejoindre les 28 autres franchises sur la liste des victimes du Joker, qui ajoute ainsi son nom aux côtés de Russell Westbrook et LeBron James.

Ces trois-là sont les seuls joueurs dans l’histoire de la NBA à avoir réalisé un tel exploit dans l’ère moderne. Maurice Stokes l’avait fait également dans les années 1950, mais avec beaucoup moins d’équipes dans la Ligue (seulement 8).

Nikola Jokic possède au total 121 triple-doubles au compteur (16 cette saison), contre les 29 autres équipes NBA. Il est quatrième au classement des triple-doubles réalisés en carrière, derrière Westbrook (198), Oscar Robertson (181) et Magic Johnson (138). Le Joker a dépassé LeBron James (120) en novembre dernier.

Un triple-double contre chaque équipe NBA, voilà un accomplissement supplémentaire qui prouve l’incroyable polyvalence et domination de Nikola Jokic. Même pour un gars qui s’en bat des stats, ça veut dire quelque chose.

“Quand ma carrière sera terminée, je regarderai en arrière pour dire que c’était un truc très cool à accomplir.” – Nikola Jokic

Source texte : StatMuse