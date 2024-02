Quand on a vu que les Nuggets on s’est dit deux choses dans les bureaux de TrashTalk. 1) Quel bonheur de retrouver Jordan Poole qui se dribble sur le pied et 2) quelle dinguerie nous prépare Nikola Jokic après un All-Star Weekend dont il se serait peut-être bien passé. 7h02, nous avons nos réponses.

Honneur aux vaincus, parlons donc un peu des Wizards mais alors très rapidement. Kyle Kuzma a beaucoup scoré car il a beaucoup shooté, le crack Advija a pour sa part tiré toute la soirée à côté de la cible (2/12), Tyus Jones n’a rien à faire dans ce bourbier et a sorti un solide double-double, alors que le Frenchie Bilal Coulibaly était de nouveau titulaire mais ne s’est pas trop montré à son avantage (4 points à 2/6). Mais l’info principale de la nuit à Washington ? C’est que Jordan Poole est… sorti du banc, car quand on est mauvais on va sur le banc. Imparable. Mauvais il l’a été une fois de plus, maladroit (4/17) et peu inspiré en attaque, invisible en défense. Mais par la grâce du Dieu Gérard il nous a quand même offert ceci : allez, on regarde et, ensuite, on parle de basket.

jordan poole is trying his best. pic.twitter.com/tqflUziN8W

— Rob Perez (@WorldWideWob) February 23, 2024



Les Nuggets ? Ils sont champions en titre, alors vous pensez bien que ce n’est pas une bande d’apprentis sorciers qui allaient leur faire la chanson. +13 après un quart-temps, +23 à la mi-temps, tout le monde contribue à part un Kentavious Caldwell-Pope qui se contente de (bien) défendre car les tirs ne rentrent pas, probablement Jordan Poole qui déteint.

Nikola Jokic pour sa part aura commencé sa masterclass de bonne heure, et comme parfois quelques chiffres valent mille mots, jetez donc un coup d’œil à ceci…

With tonight’s triple-double, Nikola Jokic has now recorded a triple-double against every team he has faced in his career.

Jokic becomes the third player to accomplish this all-time, joining Russell Westbrook and LeBron James. pic.twitter.com/kN8pSfAPEc

— NBA (@NBA) February 23, 2024

The first player to record

20+ PTS

15+ REB

15+ AST

100 FG%

in a game, in over 40 seasons. pic.twitter.com/riyFgCmNAB

— StatMuse (@statmuse) February 23, 2024



21 points, 19 rebonds et 15 passes, à 10/10 au tir, et dire que ce fainéant des îles a raté un lancer. Pourquoi forcer quand on peut surdominer sans trop courir et sans prendre 25 tirs, et on note donc que ce match fait rentrer – une fois de plus – le pivot serbe dans l’histoire du chiffre et du beau jeu, pendant que Jordan Poole, non, rien, ça suffit.