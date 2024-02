Le résumé de la nuit en NBA : les Mavericks tapent les Suns, ça sent les Playoffs !

Back to business ! Le All-Star Game, c’est bien (quoi que…) mais la NBA a repris ses droits cette nuit avec 12 matchs. De quoi causer de basket en long et en large au matin avec les collègues ou les potes. Et c’est toujours mieux de le faire en ayant lu le résumé de la nuit en NBA, façon TrashTalk !

Scores et stats de la nuit

Cavaliers – Magic : 109-116 (stats)

Pacers – Pistons : 129-115 (stats)

Sixers – Knicks : 90-116 (stats)

Raptors – Nets : 121-93 (stats)

Mavericks – Suns : 123-113 (stats)

Bulls – Celtics : 112-129 (stats)

Pelicans – Rockets : 127-105 (stats)

Thunder – Clippers : 129-107 (stats)

Nuggets – Wizards : 130-110 (stats)

Jazz – Hornets : 107-115 (stats)

Warriors – Lakers : 128-110 (stats)

Kings – Spurs : 127-122 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Sans Donovan Mitchell, les Cavaliers n’ont pas tenu le choc face à une équipe du Magic collective qui a compté de nombreuses menaces offensives.

Tyrese Haliburton colle 25 points et 13 passes aux Pistons, pourtant portés par les 30 points de Cade Cunningham.

Les débuts de Kyle Lowry a Philadelphie ont été gâchés par les Knicks.

Les Nets sont toujours nuls à chier.

Merveille de match entre Mavericks et Suns. Stars au rendez-vous, Luka Doncic magicien, et victoire façon Playoffs de Dallas !

Les Bulls ont perdu contre les Celtics, Derrick White a assuré l’animation offensive avec 28 points.

Belle déculottée que celle encaissée par les Rockets chez les Pelicans. Zion Williamson plante 27 points.

À Oklahoma City, les Clippers ont reçu une leçon. Le Thunder a réalisé un troisième quart de FEU et domine Los Angeles. Message envoyé à la Conférence Ouest !

Nikola Jokic a désormais posé un triple-double contre TOUTES les équipes NBA qu’il a affronté. Géant.

Qui a regardé Jazz – Hornets, sérieux ?

Les Spurs ont failli réaliser le hold up à Sacramento, avec un money time intense.

Victor Wembanyama frôle le five-by-five ! 19 points, 13 rebonds, 4 passes, 5 interceptions, 5 contres pour le rookie des Spurs !

Sans LeBron James, la marche est trop haute pour les Lakers face aux Warriors.

Les Français de la nuit en NBA

Evan Fournier inscrit 10 points à 3/4 à 3-points et 1/2 aux lancers francs, en 18 minutes.

1 rebond pour Olivier Sarr face aux Clippers… en 1 minute.

Nicolas Batum envoie 3 rebonds et 1 passe en 18 minutes.

4 points, 1 rebonds, 2 passes, 1 contre, 1 interception pour Bilal Coulibaly, en 32 minutes.

Voir plus haut pour Victor Wembanyama.

Le highlight de la nuit

look at Domas man, so shifty 👑🤌 pic.twitter.com/dkUELyxsHY

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) February 23, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Top 30

➡️ Deck #18 | Pick #113#NBA pic.twitter.com/FVrjguTipN

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) February 23, 2024

Les classements

