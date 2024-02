Dans une rencontre opposant deux des trois meilleures équipes de la Conférence Ouest. Le Oklahoma City Thunder, porté comme souvent par un très bon Shai Gilgeous-Alexander, s’est imposé 129 à 107 face aux Los Angeles Clippers. Un message fort à deux mois des Playoffs.

Le box-score complet de la rencontre est à retrouver ici

Beaucoup d’observateurs parlent du Thunder comme d’une équipe trop jeune pour briller en Playoffs. En s’imposant relativement aisément face aux Los Angeles Clippers, une des meilleures équipes de la NBA ces derniers mois, les hommes de Mark Daigneault ont envoyé un message à la concurrence ; ils ne sont pas deuxièmes de leur Conférence par hasard et il ne faudra pas les sous-estimer fin-avril.

Pourtant, la première mi-temps entre deux des mastodontes de l’Ouest était extrêmement serrée. Shai Gilgeous-Alexander et Kawhi Leonard se rendaient coup pour coup avant que Norman Powell ne prenne le relais de son franchise player en inscrivant 14 des 17 premiers points des Clippers lors du deuxième quart-temps. Chet Holmgren était lui extrêmement impressionnant en défense et a fait vivre un enfer à Ivica Zubac, le pivot Croate terminant sa soirée à 5/12 au tir.

Mais c’est dans le troisième quart-temps que s’est fait la différence. Le Thunder a tout simplement disputé une des meilleures périodes de sa saison. Mark Daigneault a lancé Isaiah Joe en lieu et place de Josh Giddey dans le cinq majeur pour commencer la seconde mi-temps et le choix s’est avéré très réussi. En attaque, Jalen Williams et SGA ont fait prendre l’eau aux voiliers, mais c’est bien l’autre côté du parquet qui a fait la différence. Oklahoma City a envoyé 9 des ses 11 contres de la soirée lors de ces 12 minutes dégoutant toutes les offensives de Paul George et de James Harden. 35-23 sur la feuille de stats, une impression visuelle qui en indique le double et la rencontre était terminée.

Le quatrième quart-temps fut plus ou moins du même acabit, les hommes de Tyronn Lue n’ayant ainsi jamais la possibilité de croire à un come-back.

Le meilleur joueur de la rencontre s’appelle sans surprise Shai Gilgeous-Alexander. Avec 31 points et 8 passes décisives à 12/19 au tir, l’arrière a livré le genre de performances qui pourrait compter dans la course au MVP en fin de saison. Il a été également très bien accompagné par ses coéquipiers puisque tous les titulaires ont terminé le match à plus de 12 points.

Tout va bien dans le meilleur des mondes pour le Thunder, qui n’attend qu’un faux-pas des Minnesota Timberwolves pour repasser en tête de la Conférence Ouest.

Jalen Williams is HYPE.

Statement win tonight for the Thunder 🌩️@okcthunder | #ThunderUp pic.twitter.com/Z7cDbscekH

— Bally Sports Oklahoma (@BallySportsOK) February 23, 2024

Avec quatre prochaines rencontres prévues face aux Wizards, aux Rockets par deux fois et aux Spurs, la franchise de l’Oklahoma n’en a peut-être pas fini de gagner.