Les Los Angeles Clippers sont dans une mauvaise dynamique sportive et manquent de repères à beaucoup de niveaux. Alors que déconvenues et succès se font suite sans aucune constance depuis quinze jours, Paul George affirme que l’équipe n’a toujours pas trouvé son identité.

Ambiance Dr. Jekyll et M. Hyde à Los Angeles. Les Clips affichent un terrible bilan de huit victoires et dix défaites sur les 18 dernières rencontres, bien loin de leurs attentes d’il y a quelques semaines. Dans une superbe dynamique en janvier, l’espoir d’accrocher le Top 3 de l’Ouest semble désormais de plus en plus maigre.

Selon Paul George, interrogé sur la méforme de son équipe en conférence de presse, le problème est avant tout celui d’une identité collective.

Me: “Do you feel like this team feels like it can kind of just turn it on whenever it needs to right now?”

Paul George: “I mean, that’s what we’re appearing to look like, which is not good. Not good. We want to be a team that’s consistent and we want to establish an identity.… pic.twitter.com/6vjtLELnGc

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) March 18, 2024