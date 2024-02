Dans la défaite des Los Angeles Clippers cette nuit face aux Minnesota Timberwolves 121-100, pas bravo, Paul George est malgré tout entré dans l’histoire de sa franchise en devenant le shooteur à 3-points le plus prolifique all-time chez les Clippers. Bravo.

Rentrer dans l’histoire des Los Angeles Clippers, c’est comme atteindre les 100 points au bowling sur Wii Sports. C’est sympa, mais c’est quand même pas très compliqué. Preuve étant, pour devenir le shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire des Voiliers, Paul George a dépassé la marque… d’Eric Piatkowski. Qui ça ? Exactement.

FIRST PLACE IN CLIPPERS HISTORY 👌

Paul George surpassed Eric Piatkowski for sole possession of first place on the Clippers’ all-time three-point field goal list. pic.twitter.com/7mM1d7GFCu

— LA Clippers (@LAClippers) February 13, 2024

En inscrivant deux de ses huit tentatives à longue distance ce lundi soir, pas bravo, Paul George a atteint les 739 paniers à 3-points sous le maillot des Clippers. Record battu sur un catch and shoot à gauche du panier après une passe de James Harden, bravo.

PG-13⃣ https://t.co/ymUrFrkqOk pic.twitter.com/uv0kxKG1Mo

— LA Clippers (@LAClippers) February 13, 2024

PG 13 est arrivé à Los Angeles à l’été 2019 et bien que son aventure en Californie ait été faite de hauts et de bas, ce record prouve qu’il est déjà l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la franchise. Le parcours en Playoffs 2021 est le plus grand moment des voiliers dans la Grande Ligue et le patron de ce run, après la blessure de Kawhi Leonard, s’appelait Paul George, bravo.

L’ailier est arrivé en NBA avec un shoot perfectible mais a énormément travaillé pour devenir rapidement l’un des meilleurs snipers de NBA. Cette saison, il tourne à 40% de loin sur 6,7 tentatives de moyenne par match, une quantité et une qualité qui expliquent son escalade rapide dans le classement all-time des Clippers.

Eric Piatkowski peut dire au revoir à son seul record dans la Grande Ligue, qui appartient désormais au meilleur podcasteur de NBA. Paul George est déjà une légende de la deuxième équipe de Los Angeles et débarquera, la saison prochaine au Intuit Dome des records de franchise plein les poches. Allez, quand même, bravo.

Source texte : Los Angeles Clippers