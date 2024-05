La grande menace qui pèse sur les Clippers cet été, c’est un hypothétique départ de Paul George du Sud de la Californie. Pour pallier à cette éventualité, les voiliers seraient prêt à réaliser un sign-and-trade autour de DeMar DeRozan d’après Michael Scotto de HoopsHype.

Après une élimination dès le premier tour des Playoffs contre les Mavs de Luka Doncic, c’est l’été de tous les dangers pour les Los Angeles Clippers. Avec un Paul George pas garanti de prendre sa player option à presque 49 millions de dollars la saison, les Clippers vont devoir notamment explorer le marché de la Free Agency dans le cas où PG13 déciderait de faire ses valises. Une possibilité bien valable. D’après Jake Fischer de Yahoo Sports, les Clippers et l’ancien des Pacers ne parviennent pas à trouver un accord sur le prochain contrat de PG. Les voiliers seraient réticents à offrir le maximum à leur arrière, notamment inquiet du fait de blessures trop récurrentes.

La piste qui semble la plus probable pour les Clippers, c’est un retour de DeMar DeRozan en Californie, l’arrière des Bulls étant Free Agent cet été. Si l’on se rappelle bien, il y avait déjà eu des rumeurs autour de DeRozan à Los Angeles lors de l’été 2021. L’ancien de USC n’étant à l’époque pas contre réaliser une année aux Lakers pour faire son retour près de Compton. Finalement, c’est Russell Westbrook qui fut acquis par les pourpre et or. Cet été encore, DeMar a apparemment été en contact avec les Clippers, mais en raison du cap space limité des Voiliers, rien ne s’était fait.

Remplacer Paul George par DeMar serait tout de même un petit aveu de faiblesses pour L.A, les Clippers perdant pas mal au change en terme de défense et de spacing. La franchise de Kawhi n’a, de surcroît, pas grand chose à proposer aux Bulls dans le cadre d’un sign-and-trade. Pas vraiment de role players ou de picks de Draft à envoyer. Il faudrait faire parvenir quelque chose de valeur à Chicago dans l’espoir de récupérer DeMar. Avec en plus un cap space limité de 32,8 millions de dollars, cela semble compliqué de continuer à payer James Harden, Kawhi Leonard ainsi qu’une troisième potentielle star dans ces conditions. Mais les Clippers ont-ils d’autres options en dehors de ces deux arrières vétérans pour rester vraiment compétitifs ? Pas des masses.

Côté DMDR, le plus probable… c’est peut-être qu’il reste à Chicago, étant donné que les Bulls semblent être prêts à le payer et à lui offrir de la continuité dans son rôle. De quoi s’arracher les cheveux dans la Californie, on va pas vous faire un dessin mais le niveau de compétitivité des Clippers pourrait drastiquement chuter en cas de départ de Paul George s’il n’était en plus pas remplacé par un joueur confirmé et expérimenté. Vaut-il mieux prendre le risque de surpayer George que d’avoir à se passer de lui ? A voir. Et puis sait-on jamais, il y a toujours un scénario où les Clippers parviennent à convaincre DeMar DeRozan de remplacer PG. C’est pas si mal, en plus il paraît qu’il fait des super passes, regardez.

🌟 Assist of the Year 🌀

DeMar DeRozan’s crazy 360 dime earns #NBAFanFavorites Assist of the Year honors. pic.twitter.com/4M8Rg5yF7M

— Chicago Bulls (@chicagobulls) May 24, 2024

Source texte : HoopsHype