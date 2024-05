Rajon Rondo n’est pas resté bien longtemps aux Dallas Mavericks : une saison, la 2014-14 et 46 petits matchs. Le meneur de jeu ne s’est pas entendu avec son entraîneur Rick Carlisle. Désormais à la retraite, il y a peu de chances de voir RR traîner du côté de l’Indiana.

Rajon Rondo et Rick Carlisle sont deux des plus grands cerveaux basketballistiques de la Grande Ligue ces quinze dernières années, pourtant, les deux hommes ne partagent pas la même vision. Tout avait pourtant bien commencé dans l’aventure de l’ancien Celtic au Texas, il se déclarait heureux car il y avait “des playstations dans le vestiaire.” Comment ne pas le comprendre ?

Toujours est-il que l’ambiance s’est vite dégradée et notamment du fait de sa mésentente avec son entraîneur. Le néo-retraité est revenu sur sa relation avec Rick Carlisle dans l’émission Run It Back sur FanDuelTV :

“Lors d’un match en particulier, Dirk (Nowitzki) marque quelques paniers d’un côté du terrain. Donc j’essaie d’apporter de la variation en lançant une action de l’autre côté. Rick (Carlisle) arrive et crie ‘qu’est-ce que tu fais pu**in ?’ Il commence à piétiner le parquet d’énervement. En tant qu’homme, j’ai trouvé ça irrespectueux, je suis un champion.”

.@RajonRondo breaks down his disconnect with coach Rick Carlisle 👀🗣️ pic.twitter.com/F8or856e0c

— Run It Back (@RunItBackFDTV) May 28, 2024

Il faut croire que le titre de 2008 remporté par Rajon Rondo aux Boston Celtics n’avait que peu de crédit aux yeux de Rick Carlisle, le meneur se plaignant d’être traité “comme un jeune joueur”. Il se rappelle également d’un coup de téléphone avec le Front Office des Mavericks :

“Ils me disent ‘Rick ne veut plus te coacher donc on va dire que tu as mal au dos et tu vas arrêter de jouer’.”

Les blessures inventées existeraient donc en NBA ? Quelle surprise …

Toujours est-il que Rondo n’a pas fait de vieux os dans le Texas malgré des statistiques plutôt honorables avec 9,3 points et 6,5 passes de moyenne à mettre à son crédit. Assez de temps tout de même pour marquer un lecteur de TrashTalk qui a débarqué avec son maillot lors de la soirée au Grand Rex. Respect.

L’ancien des Celtics s’en est ensuite allé du côté des Sacramento Kings pour un expérience qui, à nouveau, ne durera qu’un an.

Source texte : Run It Back