Rajon Rondo futur assistant coach chez les Lakers ?

Officiellement retraité des parquets depuis quelques mois, Rajon Rondo avance dans sa reconversion. L’ancien meneur pourrait faire ses débuts dans le coaching dès la saison prochaine. Son ancienne équipe des Los Angeles Lakers réfléchit à l’intégrer à son staff.

Le retour de Rajon Rondo dans la Cité des Anges ? Après deux passages chez les Lakers (2018-2020, 2021), l’ancien All-Star pourrait se laisser convaincre par une nouvelle aventure avec les Purple and Gold. La seule différence, c’est que cette fois c’est en costume que Rondo viendrait contribuer. Désormais retraité, Rajon Rondo pourrait ainsi intégrer le staff du futur coach des Lakers, lorsque celui-ci sera connu. Selon Dan Woike du L.A. Times, Rondo fait partie d’un large groupe de noms.

“Les noms les plus souvent cités étant ceux de l’ancien entraîneur principal Scott Brooks et des assistants Sam Cassell et Jared Dudley. Cassell a parlé à Pelinka du poste d’entraîneur principal des Lakers lors d’un appel vidéo en début de semaine, selon une personne au courant de la conversation. L’ancien meneur des Lakers, Rajon Rondo, a également été pris en considération.”

Au moment d’écrire ces lignes, c’est le nom de J.J. Redick qui revient le plus souvent en tant que nouveau coach des Lakers, même si James Borrego a déjà passé un entretien avec la franchise. Cependant, la possibilité d’ajouter Rajon Rondo au staff est intrigante. Rondo a été champion en 2020 dans la bulle aux côtés de LeBron James et d’Anthony Davis. Ces dernières semaines, le King himself a loué l’intelligence et le génie tactique de l’ancien All-Star. (Un argument supplémentaire pour convaincre Bron Bron de prolonger ?) Qu’on aime ou qu’on n’aime pas le personnage, Rondo a toujours été mis en avant pour son intelligence de jeu et son QI basket bien au-dessus de la moyenne. Si cela peut évidemment aider à devenir un bon coach en NBA, on sait aussi que cela ne marche pas à tous les coups. Les fans de Portland ne diront certainement pas le contraire.

Source texte : LA Times