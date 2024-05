Les Wolves et les Mavs se retrouvent ce soir à Minneapolis pour un Game 5 capital (à partir de 2h30) : Dallas pour finir le boulot ou Minnesota pour tout relancer ? Par ici la preview maison !

Le contexte :

Minnesota pourrait être en vacances déjà mais les loups n’ont pas voulu finir sur un coup de balai. Au bout de l’effort, les Wolves sont donc allés chercher une victoire du côté de Dallas, avant de rentrer à la maison. Si Anthony Edwards et ses copains ne cessent de dire qu’ils peuvent remonter (ils peuvent difficilement dire autre chose en même temps), il reste un chiffre qui donne des sueurs froides à tout fan de Minnesota : 0. 0 comme le pourcentage d’équipes qui se sont qualifiées en Playoffs après avoir été menées 0-3. Les Wolves doivent donc écrire l’histoire s’ils veulent rejoindre les Finales NBA, pas une mince affaire.

La grosse question : Dallas, un simple contretemps au Game 4 ?

Les Mavs ne sont pas passés loin de la qualification lors du dernier match mais entre le mauvais soir de Kyrie Irving, l’absence du précieux Dereck Lively et un manque de soutien à Luka Doncic, il aura manqué un petit quelque chose pour faire la décision. Pour autant, le match s’est fini à seulement 5 points d’écart et Dallas ne nous a pas habitué à faire deux mauvaises rencontres à la suite lors de ces Playoffs. Les Mavs se sont également imposés à deux reprises à Minneapolis en début de série aussi ils n’ont pas vraiment peur de faire face au public local. Attention tout de même pour les protégés de Jason Kidd. Plus le temps passe et plus la pression va s’inverser à mesure que les Wolves reviennent. Il serait aussi dommage de perdre trop de force dans la bataille alors que Boston est tranquillement dans le canap’ depuis un moment de l’autre côté.

Le joueur à suivre : Kyrie Irving

On va appeler un chat un chat, Kyrie Irving s’est manqué lors du Game 4. Plus que sa série historique sur les matchs couperets, c’est la performance du joueur qui a été décevante. On n’a pas retrouvé le Kyrie Irving si magique et imprévisible de cette saison. Seulement 16 points en 18 shoots, trop peu d’impact dans le money time, c’est insuffisant. L’apport d’Uncle Drew est particulièrement important, d’autant que Dallas ne dispose pas d’une multitude de munitions en attaque pour combler un manque de scoring. Dante Exum et Tim Hardaway Jr. ont été mis au bout du banc car plus aussi impactant qu’en régulière, P.J. Washington a du mal à retrouver la mire alors qu’il avait été létal face au Thunder, reste l’option Jaden Hardy pour apporter un peu de folie en sortie de banc mais c’est bien aléatoire. On sait tous qu’une qualification passe par un gros match du duo Luka – Kyrie.

Le facteur X : le retour de Dereck Lively II ce soir ?

Il a beaucoup manqué au dernier match mais Dereck Lively II pourrait remettre son short ce soir. Le joueur a été passé de forfait à incertain à quelques heures du Game 5. Les Mavs ne prendront sans doute aucun risque avec leur rookie mais sa verticalité, sa défense, son apport au rebond et son agressivité dans la raquette feraient du bien face à Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns. Alors qu’il dispute seulement sa première campagne de Playoffs, Lively s’est imposé comme un maillon fondamental du collectif de Jason Kidd.