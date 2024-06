Luka Doncic n’est jamais le dernier lorsqu’il s’agit de noircir la feuille des statistiques. Lors de ces Playoffs 2024, il est même définitivement le premier. Le Slovène domine la postseason numériquement, comme personne ne l’avait jamais fait avant lui.

Des chiffres et trois lettres : MVP. Luka Doncic, malgré des gênes physiques est parvenu à mener son équipe jusqu’aux Finales NBA. Le parcours n’a pas été simple. Sans l’avantage du terrain, les Mavericks se sont défaits successivement des Clippers, du Thunder et des Timberwolves.

Mais qui dit bonnes équipes, dit joutes acharnées et personne, hormis quelques joueurs des Pacers n’ont disputé autant de match lors de ces Playoffs que Luka Doncic et ses coéquipiers. Un élément qui a aidé le Slovène à réaliser une campagne historique, devenant le premier homme à dominer toutes les catégories statistiques suivantes, à ce stade des Playoffs : les points, les rebonds, les passes, les interceptions, les tirs marqués, les 3-points réussis et les lancers-francs convertis.

Luka Doncic in the 2024 Playoffs:

• 1st in points

• 1st in rebounds

• 1st in assists

• 1st in steals

• 1st in FGM

• 1st in 3PM

• 1st in FTM

This had never been done entering the Finals before, until Luka. pic.twitter.com/gP0LMAeoZ8

— MavsMuse (@MavsMuse) May 31, 2024

Sur ses 17 matchs dans ces Playoffs, Doncic tourne à 28,8 points, 9,6 rebonds, 8,8 passes, 1,6 interception, 9,8 shoots rentrés, 3,4 de loin et 5,9 lancers. Des moyennes impressionnantes, mais ce sont bien les statistiques brutes qui le font prendre la tête des classements : 489 points, 163 rebonds, 150 assists, …

Difficile de trouver des mots qui illustrent mieux sa campagne exceptionnelle que cette statistique. Luka Doncic est partout sur un parquet et ne passe pas une minute sans se faire remarquer d’une manière ou d’une autre. Sa nette amélioration en défense est perceptible grâce à sa domination dans le secteur des interceptions. Ses rebonds traduisent son engagement tandis que les éléments en attaque sont moins surprenants, mais n’en restent pas moins extrêmement impressionnants.

Il reste désormais quatre à sept matchs au Slovène pour encore améliorer ces chiffres et faire de son aventure de Playoffs 2024, une des plus belles de l’histoire en NBA. Gare aux Celtics, Luka est en mode Magic.

Source texte : Mavs Muse