Après quatre rencontres dans une nuit chargée en WNBA, retour sur les quatre informations principales qu’il ne fallait pas louper. On va parler petites blessures, GOAT immortelle et même… française. Cocorico.

#1 – Caitlin Clark et Aliyah Boston sorties sur blessure

Pour les fans du Indiana Fever, ce dimanche 2 juin 2024 est ce qui se rapproche le plus d’une soirée cauchemar, mais alors cauchemar absolu. La veille pourtant, une victoire arrachée au Sky de Chicago aurait pu amorcer une bonne dynamique. Hier, dans un match de Commisionner Cup (l’équivalent d’une sorte de In-Season Tournament) Caitlin Clark & co se déplaçaient chez le New York Liberty dans une affiche sur le papier très déséquilibrée. Les coéquipières de Sabrina Ionescu (16 points, 6 rebonds, 6 passes) n’ont pas eu besoin de forcer leur talent pour s’imposer de 36 points dans une performance collective cinq étoiles.

En plus du revers, le neuvième de la saison et le plus important, le Fever a accusé le coup physiquement. Aliyah Boston, premier choix de Draft 2023, est sortie dans le quatrième quart à cause d’un problème à la cheville. Quelques minutes plus tôt, Caitlin Clark, premier choix de Draft 2024, avait déjà rejoint les vestiaires à cause d’un mauvais contact au niveau de l’oreille. Deux bobos à -30 dans un back-to-back pour deux pépites passées complètement à côté de leur match, les fans tirent la tronche.

Sunday’s game against the Liberty was the 150th that Caitlin Clark has played since the beginning of her college career.

Her 3 points and 10% FG shooting were both her worst in any of those 150 games. pic.twitter.com/ynFh8wNWup

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 3, 2024

#2 – La Française Olivia Epoupa marque ses premiers paniers en WNBA

Olivia Epoupa n’a pas toujours des heures de temps de jeu avec le Minnesota Lynx, mais a su tirer profit de ses 13 minutes passées pour le parquet hier. La rookie d’un mètre 65, qui avait inscrit ses premiers points en WNBA aux lancers en début de saison, a marqué deux paniers (4 points, 2/3 au tir) en deuxième mi-temps, en plus d’un rebond, 2 passes décisives et 4 interceptions. Le Lynx, avec un bilan de 6 victoires pour 2 défaites, se place tranquillement sur le podium du classement de toute la ligue, c’est sympa.

Olivia Epoupa gets to the rack!#CantTameUs | #WNBA pic.twitter.com/Zo9ZpHoFFT

— Bally Sports North (@BallySportsNOR) June 3, 2024

#3 – Diana Taurasi est immortelle, 31 points à 7/9 du parking pour porter le Mercury

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Diana Taurasi, on parle d’une des GOAT de la WNBA, détenant par exemple le record all-time de points. A bientôt 42 ans (dans une petite semaine), la star du Phoenix Mercury a montré hier soir qu’elle avait toujours ses jambes de 20 ans. Alors que son équipe restait sur 4 revers de rang, la réception du Los Angeles Sparks devait permettre de remettre la machine en route. Et il n’a fallu qu’une mi-temps.

En plus des 21 points – 12 passes de Natasha Cloud, Diana Taurasi était sur une autre planète à trois points. 9 tentatives derrière l’arc, 7 tirs primés et au total de 31 points (record de la saison) avec une propreté absolue. En NBA comme en WNBA, les GOAT, on ne leur parle pas d’âge.

7 made threes for the WHITE MAMBA 😤

Shooting an impressive 7/9 (77%) from the 3P line, Diana Taurasi recorded her season-high of 31 PTS in tonight’s win vs. the Sparks #WelcometotheW pic.twitter.com/8TXlc6k4tb

— WNBA (@WNBA) June 3, 2024

#4 – La numéro 3 de la Draft 2024 Kamilla Cardoso a fait ses débuts

Dans la Draft 2024, Caitlin Clark (choix 1) et Cameron Brink (choix 2) brillent régulièrement sur les parquets WNBA depuis le début de saison. Mais depuis samedi, la numéro trois est également entrée en piste. Kamilla Cardoso, blessée à l’épaule depuis quelques semaines, a fait ses grands débuts avec le Chicago Sky. Avec 11 points (5/7 au tir) et 6 rebonds en 18 petites minutes pour la reprise, la coéquipière d’Angel Reese ne demande que de retrouver un peu de rythme pour éclabousser la ligue de son talent.

Kamilla Cardoso has officially made her WNBA debut and is already making an impact on the court 🙌 pic.twitter.com/6dJx4ds7jT

— ESPN (@espn) June 1, 2024