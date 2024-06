Le week-end dernier, Marseille accueillait Parc Chanot les Masters de Marseille, première étape des World Series 2024, au coeur d’un week-end festif conjointement organisé par la FIBA, le 3xFestival et la FFBB. Le squad de 3×3 Paris y a très bien figuré, terminant finaliste après un samedi assez incroyable. L’occasion de papoter un peu avec les quatre joueurs de l’équipe, Franck Seguela, Paul Djoko, Alex Vialaret et Jules Rambaut. Parler de 3×3, évidemment, parler de JO, forcément, et un peu de NBA aussi. Mais parler de valeurs et d’investissement, surtout. Entretien exclusif, c’est TrashTalk qui régale.

Interview réalisée le jour des phases finales du Masters de Marseille.

Salut les gars, tout d’abord merci d’être disponibles en ce jour de matchs. On attaque tout de suite de manière très altruiste pouvez-vous présentez… votre voisin de droite ?

Paul Djoko, by Franck Seguela : Paul Djoko, l’Américain, confiance et dévouement

Si vous deviez définir le 3×3 en UN mot ?

Vous êtes dans la même équipe tout au long de l’année et en équipe de France sur les compétitions internationales, y’a donc plutôt intérêt de bien s’entendre… C’est comment la vie à 4, ça vous arrive de vous chamailler un peu comme dans un vieux couple ?

Alex : c’est vrai, l’équipe a été faite dans ce sens là aussi, avec des mecs capables de mettre leurs égos de côté pour le bien du groupe, c’est les valeurs du 3×3 aussi. De toute façon sur le terrain on a pas le temps de se concentrer sur les bas, et en dehors les moments de vie sont importants et permettent justement de mettre les choses au clair.

Franck : on a des hauts et des bas mais on n’a jamais eu de vrais clashs. Pour moi c’est avant tout grâce aux qualités humaines de chacun, même si parfois on a dû se dire merde pour pouvoir avancer.

Est-ce qu’il y a une idée reçue sur le 3×3 que vous voulez tacler ? Un truc que vous entendez/lisez souvent et vous en avez marre ?

Franck : Ouais c’est pas ‘on vient, on joue le week-end sous un dôme et on repart’, on est sur le pont 300 jours par an ! Ah oui, et ceux qui disent tout le temps qu’on perdrait en 3×3 contre LeBron, KD, Curry et Giannis… mais tout le monde perd en 3×3 contre LeBron, KD, Curry et Giannis !

Jules : ouais et plus globalement que le 3×3 est un “sous-sport”, mais nous on en chie hein !

Ndlr, Franck, Jules, Paul et Alex font partie de la liste de joueurs susceptibles de représenter la France aux JO cet été.

Paris 2024 c’est le rendez-vous d’une vie, et il faut déjà faire ses preuves pour êtres dans les quatre pour cet été. On fait comment pour se préparer pour un tel évènement sans se faire bouffer par la pression ?

Franck : franchement y’avait une pression énorme due à ce TQO, et ça nous a tous libéré sportivement et humainement de se qualifier. Puis les JO la configuration est différente, là (sur un Masters ndlr), tu rates deux matchs tu sors. A Paris on aura sept matchs à jouer, on va pouvoir monter en pression pour, j’espère, faire exploser Paris !

Alex : oui et puis ces étapes du World Tour, c’est un contexte et une approche différente (moins conventionnel, ndlr), ça fait du bien aussi.

Jules : la création de 3×3 Paris c’était vraiment avec l’objectif très clair de faire les Jeux. D’abord le TQO depuis deux ans, puis surtout depuis novembre 2023 où on s’est préparé à 100% pour cette échéance. Moi à titre perso j’ai dû partir de la maison cinq semaines au total. Les Jeux c’est clair que c’est l’objectif d’une vie, mais il faut quand même penser à l’après, au World Tour qu’on vient d’attaquer et qui reprend après les JO.

D’ailleurs en parlant de TQO, Jules, tu t’es fait une spécialité d’inscrire des game winners !

Jules : J’avais déjà mis un game winner en demi-finale à Wuxi (Chine), c’était le plus gros tir de ma carrière, et là, à Debrecen, c’est devenu… le nouveau plus gros tir de ma carrière. Franchement tout va tellement trop vite, si l’Allemand marque son tir dix secondes avant on fait pas les Jeux, là ça rentre et il faut déjà se projeter sur le match suivant, mais ouais c’est un sentiment incroyable, c’est… lunaire.

On en est où en France, au niveau du 3×3 ? Est-ce qu’on a rattrapé notre retard ? C’est quoi la place de la France en termes d’infrastructures, de cadre, de projet autour du 3×3 ?

Paul : avec les moyens mis en œuvre par la Fédé on n’a rien à envier à personne, on a une très bonne place au niveau mondial mais c’est que le début, on est que des pionniers dans une discipline encore jeune, et ce qui est cool c’est que le 3×3 est en train de devenir une vraie alternative pour les jeunes basketteur(se)s.

Franck : y’a vraiment cet élan de la création de 3×3 Paris, ce genre d’équipe professionnelle c’est ce qu’on enviait aux autres nations et maintenant on l’a. On a aussi une des fédérations qui organise le plus de tournois (avec les Chinois), et là on arrive cet été à Paris pour mettre encore un peu plus de basket dans la tronche des gens.

Alex : en 2021 les filles de l’Équipe de France (aux Jeux de Tokyo ndlr) avaient fait plus de 5 millions de vues en cumulé, on sent l’engouement !

Franck : par contre, message pour les jeunes qui veulent se lancer dans la discipline, le 3×3 c’est chaud hein, les places sont chères !

Paul : c’est compliqué franchement, c’est un sport déjà tellement physique, l’énergie monte très vite donc en vrai il y a peu de trashtalking, parce que ça déborderait vite, d’ailleurs la FIBA a pas mal cleané ça ces dernières années.

Alex : y’a aussi le fait que sur le World Tour tout le monde connait tout le monde, on se croise dans les mêmes hôtels avec nos baluchons, y’a énormément de respect entre les joueurs.