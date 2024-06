Pour la deuxième fois de leurs carrières, Jayson Tatum et Jaylen Brown vont disputer les Finales NBA avec Boston. Alors que les fans des Celtics attendent un titre NBA depuis 2008, les Jay Brothers vont-ils (enfin) répondre à leurs prières ?

Toujours bien placés, jamais gagnants

Quand on parle de titre NBA, le nom des Boston Celtics n’est jamais très loin. Co-leader du classement des franchises avec 17 bannières de champion, l’équipe du Massachussetts s’est fait un devoir de soulever un maximum de trophées durant des décennies. Pourtant, cette domination s’est très largement calmée depuis un moment. Depuis Larry Bird et ses camarades en 1986, Boston n’a en effet remporté qu’un seul titre de champion, en 2008 avec le Big 3 Garnett – Pierce – Allen.

Pour retrouver les sommets de la Ligue après le départ des trois Hall of Famers, la franchise a misé sur un duo extrêmement talentueux : Jayson Tatum et Jaylen Brown. Accompagnés de vaillants soldats comme Marcus Smart (désormais parti), Derrick White ou encore Al Horford, les Jay Brothers ont remis les Celtics sur le devant de la scène. Leur bilan chiffré parle de lui-même.

Le bilan des Jay Brothers depuis qu’ils sont associés :

5 Finales de Conférence en 7 ans

2 Finales NBA

Plus d’une fois, on a cru que Boston allait réussir à finir le boulot et remporter le Larry O’Brien Trophy.. mais non. Entre la fin de règne de LeBron James à Cleveland, le rival Miami dans la bulle (voir le célèbre contre de Bam Adebayo ci-dessous) ou encore l’an passé, les Nets de Kevin Durant et.. Kyrie Irving ou encore un Giannis Antetokounmpo qui monte en puissance, Boston a toujours trouvé un épouvantail pour mettre fin à ses rêves.

Voir une telle régularité au plus haut niveau est impressionnant, mais il manque un titre pour vraiment valider le projet Jayson Tatum – Jaylen Brown. Les Celtics ne peuvent pas se contenter de bien figurer, ils doivent gagner et revenir là où ils ont longtemps trôné, au sommet du palmarès de la NBA. Et on attend justement des Jay Brothers qu’ils prouvent qu’ils ont les épaules pour porter cette équipe lors de la dernière série.

Un chiffre va d’ailleurs donner des regrets aux fans des Celtics. Depuis la naissance du duo des Jay Brothers (saison 2017-18), aucune équipe n’a gagné plus de matchs de Playoffs que Boston (64). Et les hommes en vert ont une belle marge sur le dauphin Warriors (52) puis le duo Nuggets – Bucks (44). Sauf que les trois autres ont un titre de champion dans cet intervalle.. et pas les Celtics.

L’alignement parfait des planètes en 2024 ?

On l’a dit, les Jay Brothers courent après ce premier titre depuis un moment désormais (7 ans) mais cette année pourrait bien être la bonne pour la mythique franchise. Tous les signaux sont au vert, et on ne dit pas ça à cause de la couleur du maillot local.

Meilleur bilan de la NBA en régulière, Boston n’a eu aucun mal à rejoindre les Finales NBA cette année. Il faut dire que le trèfle a bien porté chance aux protégés de Joe Mazzulla. Miami, Cleveland et Indiana ont tous connu des problèmes de blessure, ne pouvant aligner leurs meilleurs joueurs pendant une bonne partie (Mitchell, Haliburton) voire durant toute la série (Butler). On connaissait la chatte à Dédé, il faut croire que Joe s’en sort bien également.

Certes, il y a l’état de santé de Kristaps Porzingis qui demeure une inconnue à quelques jours du début des Finales NBA, mais Boston arrive avec un groupe reposé, globalement en forme et sûr de sa force.

Sur le papier, Boston dispose en plus d’un groupe qui a toutes les armes pour gêner Dallas en Finale. Les Mavs misent énormément sur la force de frappe de Luka Doncic et Kyrie Irving et les Celtics ont justement une pléiade de défenseurs sur les extérieurs pour les gêner (Jrue Holiday, Derrick White mais aussi Jaylen Brown voire Jayson Tatum par séquences). Dans la raquette, Boston peut aussi compter sur des intérieurs capables de shooter au loin, de quoi sortir Daniel Gafford et Dereck Lively II de leur zone de confort, même si ces deux-là répondront par leur impact au rebond.

En termes d’expérience, les Celtics ont aussi l’avantage avec 559 matchs de Playoffs pour leur cinq de départ du moment (Holiday – White – Brown – Tatum – Horford) contre 214 pour les Mavs (Doncic – Irving – Jones Jr. – Washington – Gafford).

Reste plus qu’à confirmer ces avantages sur le terrain, afin de permettre aux Jay Brothers de vraiment inscrire leurs noms dans la légende des Celtics.

