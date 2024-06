Kyrie Irving vs Boston : l’historique d’une relation toxique

Mavericks vs Celtics en Finales NBA 2024, ça veut dire évidemment Kyrie Irving vs Boston. Impossible de passer à côté des retrouvailles entre Uncle Drew et la fanbase de Beantown. Le divorce houleux entre Irving et les Celtics en 2019, après deux ans de vie commune, a débouché sur de nombreux épisodes où l’hostilité entre les deux camps était palpable. Retour sur l’historique complet entre Kyrie et Boston.

22 août 2017 : Kyrie Irving arrive aux Boston Celtics

Nous sommes à l’été 2017. Après une défaite en Finales NBA face aux Golden State Warriors, Kyrie Irving demande – presque à la surprise générale – son transfert des Cleveland Cavaliers, l’une des raisons étant qu’il voulait sortir de l’ombre imposante de LeBron James. Il est envoyé aux Boston Celtics, en échange notamment d’Isaiah Thomas qui était devenu un héros local à Beantown durant son court passage. Irving arrive à Boston en compagnie de Gordon Hayward et rejoint un jeune Jaylen Brown, un Jayson Tatum rookie, Marcus Smart et Al Horford. Il déclare lors de sa conférence de presse d’intronisation :

“Je suis hyper reconnaissant d’avoir l’opportunité d’intégrer une franchise mythique comme les Boston Celtics, qui fait tout son possible pour remporter des titres. Boston est arrivé au bon moment (pour moi), c’était écrit. Je suis heureux d’être là.”

August 30, 2017

*Trade Alert*

Celtics acquire:

Kyrie Irving

Cavaliers receive:

Isaiah Thomas

Jae Crowder

Ante Zizic

2018 1st Rd pick (#8)

2020 2nd Rd pick (#50)

And that didn’t go as plannedpic.twitter.com/o2iVmSYYnB

— Boston Sports Info (@bostonsportsinf) August 30, 2023

2017-18 : une première saison pleine de promesses

Malgré la terrible blessure de Gordon Hayward dès le premier match de la saison régulière 2017-18, la première campagne de Kyrie Irving avec les Celtics laisse entrevoir de très belles choses à Boston. L’intégration d’Irving dans le système du coach Brad Stevens est très bonne, les jeunots Tatum et Brown impressionnent, le groupe est profond et fonctionne bien, et les résultats sont là : 21 victoires sur les 25 premiers matchs de la saison, 55 au terme de la saison régulière, 2e de la Conférence Est.

Kyrie Irving rate malheureusement la fin de saison et l’intégralité des Playoffs à cause d’un pépin au genou. Mais sans Irving et Hayward, les Celtics parviennent à aller jusqu’en Finales de Conférence Est et poussent les Cavs de LeBron jusqu’au Game 7, qu’ils perdront à la maison. Jayson Tatum, Jaylen Brown et Terry Rozier grandissent à vue d’œil sous les applaudissements d’Irving. Pas de doute, ces Celtics-là semblent destinés à dominer l’Est dans les années à venir.

Octobre 2018 : Kyrie Irving annonce qu’il veut prolonger à Boston

Après une première saison réussie, Kyrie Irving annonce aux fans de Boston – à l’intérieur du TD Garden – son intention de prolonger aux Celtics. “Si vous voulez que je reste, alors je prolongerai” déclare notamment Irving (potentiellement agent libre en 2019) sous les acclamations du public. Il ajoute : “Je rêve de voir mon numéro 11 être retiré ici”, “c’est le fit parfait”.

Kyrie talks about his announcement … pic.twitter.com/7sAFQg4Zm7

— Chris Forsberg (@ChrisForsberg_) October 5, 2018

2018-19 : une deuxième saison pleine de déceptions

Les très belles bases posées lors de la saison 2017-18, associées au retour de blessures de Kyrie Irving et Gordon Hayward, ainsi qu’au départ de LeBron James vers Los Angeles, font des Celtics les grands favoris à l’Est pour la campagne 2018-19. Jaylen Brown déclare qu’il aura “5 bagues de champion à 28 ans”. Les prévisions annoncent 60 victoires. Et nombreux sont ceux qui voient déjà une Finale NBA entre Boston et les intouchables Warriors.

Résultat ? Les Celtics réalisent une saison sans saveur. Boston remporte “seulement” 49 matchs, 49 matchs remportés “au talent” à défaut de solidité collective. On voit une somme d’individualités au lieu d’une vraie équipe. Les joueurs qui ont profité des absences d’Irving et Hayward pour s’illustrer sont frustrés de voir leur rôle se réduire, les jeunots veulent plus de responsabilités, il n’y a pas assez de minutes pour tout le monde, et la frustration est palpable.

Au milieu de tout ça, le leadership de Kyrie Irving commence à être pointé du doigt à Boston. S’il fait du “Uncle Drew” sur le parquet (23 points de moyenne en quasiment 50-40-90), certaines de ses déclarations en dehors du terrain laissent songeur. Irving souligne notamment le manque d’expérience du groupe, et le manque de vécu de certains de ses coéquipiers. Mais surtout, il ajoute une grande dose d’incertitude sur son avenir aux Celtics. Voilà ce que Kyrie déclare en février 2019 quand il est interrogé sur sa potentielle prolongation de contrat à Boston :

“Demandez-moi le 1er juillet (date d’ouverture de la Free Agency, ndlr). Je ferai ce qu’il y a de mieux pour moi. J’ai passé les huit dernières années à faire ce que les autres attendaient de moi, je ne dois rien à personne. En fin de compte, c’est ma décision.”

Sacré changement de ton !

C’est véritablement à partir de ce moment-là que les rumeurs commencent à fuser concernant un potentiel départ d’Irving à la Free Agency 2019. Des spéculations qui sont boostées par cette vidéo où l’on voit Kyrie et Kevin Durant (futur agent libre également) converser ensemble au All-Star Weekend 2019. Et si les deux étaient en train de préparer une réunion dans quelques mois ?

This video of Kyrie Irving recruiting Kevin Durant in the tunnel during the 2019 All-Star weekend feels like it was ages ago pic.twitter.com/01KGe8ESBE

— Stripe Sports (@_stripesports) February 3, 2023

8 mai 2019 : Kyrie Irving joue son dernier match à Boston

Opposés aux Milwaukee Bucks du MVP Giannis Antetokounmpo en demi-finales de Conférence Est, Kyrie Irving et les Celtics ne voient pas le jour. Malgré une victoire au Game 1, Boston s’incline 4-1, avec notamment une défaite de 25 points dans la cinquième manche à Milwaukee. Uncle Drew ne marque que 15 points à 6/21 au tir (1/7 à 3-points), avant de déclarer en conférence de presse d’après-match :

“Le goût de la défaite, perdre de cette manière 4-1, je n’avais jamais connu ça. Pour moi désormais, je veux aller de l’avant, et on verra où ça m’amène.”

Cela restera le dernier match de Kyrie Irving à Boston.

Été 2019 : Kyrie Irving quitte Boston pour Brooklyn et rejoint Kevin Durant

Pressenti sur le départ, Kyrie Irving quitte officiellement les Celtics pour rejoindre les Nets à la Free Agency 2019. Celui qui est originaire du New Jersey débarque à Brooklyn en compagnie de son pote Kevin Durant, désireux lui de quitter Golden State. Uncle Drew signe un contrat de plus de 140 millions de dollars avec sa nouvelle équipe et tourne définitivement la page Boston.

Lors du Media Day 2019, Irving revient sur la fin de son aventure aux Celtics. Il indique notamment que le décès de son grand-père a beaucoup contribué aux difficultés qu’il a pu rencontrer la saison passée à Boston, et tout ce qui en a découlé. Perdant le plaisir du jeu, il s’était aussi éloigné de ses coéquipiers.

“Il y avait une superbe énergie à Boston (au moment où il a annoncé vouloir prolonger, ndlr.), notamment par rapport à l’avenir et ce qu’on était en train de construire après notre première année. Mais deux semaines plus tard, les choses ont vraiment commencé à se corser pour moi. Mon grand-père est décédé le 23 octobre (2018) et après sa mort, le basket était la dernière de mes priorités. Je n’ai pas fait ce qu’il fallait pour pouvoir remédier à la mort de quelqu’un de si proche. Je n’avais jamais connu ça, et j’ai réagi d’une manière qui ne me ressemblait pas. Dans un sens, j’ai laissé tomber mes coéquipiers car je n’ai pas pu donner tout ce que j’avais durant cette saison-là. Je m’entendais bien avec mes coéquipiers mais en tant que leader, j’ai échoué.”

Kyrie Irving explains in-depth what went wrong last year after announcing that he planned on staying in Boston pic.twitter.com/e3ybU2Y9be

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) September 27, 2019

4 mars 2020 : “Mais où est Kyrie ?”

Lors de la campagne 2019-20, sa première à Brooklyn, Kyrie Irving ne joue que 20 matchs au total, la faute à une blessure à l’épaule dans une saison plombée par l’arrivée du COVID en NBA. Il n’en faut pas plus aux fans des Celtics pour chambrer Uncle Drew dès que l’occasion se présente. Exemple lors de ce Celtics – Nets du 4 mars 2020, match où Irving brille par son absence.

Celtics crowd chants “where is Kyrie” as the Celtics are winning against the Nets😂pic.twitter.com/wqT7MRK2Ts

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 4, 2020

Cette saison-là, les Celtics retourneront en finales de conférence dans la bulle anti-COVID d’Orlando.

Le départ de Kyrie Irving et le renouveau des Celtics

18 décembre 2020 : Kyrie Irving revient au TD Garden pour la première fois… sans les fans

En plein climat COVID, Kyrie Irving revient pour la première fois au TD Garden de Boston lors de la présaison 2020. Il retrouve ainsi ses anciens coéquipiers mais pas les fans de Boston, restrictions sanitaires obligent.

Avant le match, pour purifier les terres de ses anciens exploits et disperser la négativité entourant son retour à Boston, Uncle Drew brûle de l’encens.

Kyrie Irving makes his return to TD Garden.

Coverage of #Celtics-Nets begins at 7:30 p.m. on @NBCSBoston with Celtics Pregame Live! pic.twitter.com/7P82E6EqO9

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) December 18, 2020

Une semaine plus tard, lors du Christmas Day, Kyrie Irving envoie 37 points, 6 rebonds et 8 passes sur le parquet du TD Garden, pour une large victoire des Nets 123-95.

28 mai 2021 : le retour de Kyrie Irving au TD Garden… avec les fans

Pour la première fois depuis son départ de Boston, Kyrie Irving retrouve le public (limité par le COVID) du TD Garden lors du premier tour des Playoffs NBA 2021. Sifflé par les 5 000 fans de Boston à chaque fois qu’il touche le ballon, Irving a un aperçu de l’hostilité que peuvent exprimer les supporters des Celtics à son encontre. Uncle Drew est limité à 16 points dans une défaite 125-119, pendant que Jayson Tatum met la misère aux Nets (50 points).

30 mai 2021 : Kyrie Irving piétine le logo des Celtics, un fan lui balance une bouteille d’eau

Deux jours plus tard, le scénario est complètement différent.

Aux côtés de Kevin Durant et James Harden, Kyrie Irving sort le grand jeu avec 39 points et 11 rebonds. L’attaque des Nets est tout simplement inarrêtable et Brooklyn l’emporte facilement 141-126. Cela fait 3-1 dans la série pour Irving et ses potes. Juste après le buzzer final, Uncle Drew se permet de piéter le pauvre Lucky au milieu du terrain.

Kyrie appeared to step on the Boston logo as he greeted his teammates at half court postgame.

(via @yornoc74) pic.twitter.com/thcXjX15He

— ESPN (@espn) May 31, 2021

Manque de respect ultime aux yeux des fans des Celtics. L’un d’entre eux se permet de balancer une bouteille d’eau sur Irving au moment où ce dernier rejoint les vestiaires.

This was my video from the time when Cole Buckley tossed an empty water bottle at Kyrie Irving in May 2021

Cole Buckley has a lifetime ban from TD Garden from this incident. pic.twitter.com/pKUO3VwWpR

— GreenRunsDeep (@CelticsGRD) June 2, 2024

Après le match, en conférence de presse, Kyrie Irving revient sur cet épisode et déclare :

“C’est malheureux de voir ce genre de choses. Cela fait longtemps que ça dure dans le monde du sport, où l’on traite les gens comme s’ils étaient dans un zoo, sous fond de racisme. Des objets sont lancés, des choses sont dites, à un moment donné c’est trop.”

Mars 2022 : Kyrie Irving compare la fanbase de Boston à une “ex petite amie vexée”

Lors de son seul match à Boston au cours de la saison régulière 2021-22, Kyrie Irving est évidemment sifflé par toute la fanbase de Boston. Fanbase qu’il compare à cette “ex petite amie vexée qui cherche à comprendre pourquoi je suis parti, et qui espère toujours un SMS.”

Vous imaginez bien que Kyrie n’arrange pas son cas à Boston avec cette déclaration.

Playoffs 2022 : insulté à Boston, Kyrie Irving répond par des doigts d’honneur

Après une saison régulière chaotique, durant laquelle Kyrie Irving manque beaucoup de matchs suite à son refus de se faire vacciner contre le COVID, Uncle Drew retrouve les Celtics au premier tour des Playoffs. Des retrouvailles encore plus houleuses que les précédentes. Dans un TD Garden cette fois-ci comble, Irving en prend plein les oreilles lors des deux premiers matchs de la série à Boston. En réponse ? Il marque 39 points dans une performance exceptionnelle au Game 1, mais envoie surtout des doigts d’honneur au public.

Kyrie qui envoie des majeurs au public ?!?!?! 😭😭😭 pic.twitter.com/9TnYEWeUov

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

MAIS KYRIE 💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/rjLMpgF4JJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

Les limites du trashtalking sont plus que jamais testées, et les débats concernant les interactions entre les joueurs et les fans animent l’actualité de la NBA à ce moment-là.

Jusqu’où peuvent aller les fans en NBA ? Kyrie Irving vs Boston

En conférence de presse d’après-match, Kyrie Irving en remet une couche.

“Ce que vous avez vu, ce que vous pensez être du divertissement, ce que les fans pensent être du divertissement… tous les coups sont permis dans le cadre de la compétition. Si quelqu’un m’insulte, je vais le regarder droit dans les yeux pour voir s’il est vraiment chaud [pour aller plus loin, ndlr.]. Et la plupart du temps, ce n’est pas le cas.”

Les Celtics finiront par sweeper les Nets au premier tour des Playoffs. Balayé pour la première fois de sa carrière, Irving n’oublie pas de souligner l’ascension des jeunes joueurs de Boston (et donc anciens coéquipiers) pendant que Brooklyn est sur le point de dérailler.

Été 2023 : transféré à Dallas, Kyrie Irving prolonge aux Mavs… et est moqué à Boston

Entre multiples controverses, blessures et résultats décevants, le passage chaotique de Kyrie Irving aux Nets se termine en février 2023, quelques jours seulement après pris une raclée de 43 points à Boston. Uncle Drew – frustré par la tournure des négociations sur une prolongation de contrat – demande un transfert et est envoyé aux Dallas Mavericks. L’équipe de Luka Doncic tente le pari Irving, pendant que d’autres équipes préfèrent lui tourner le dos malgré son immense talent.

Malgré une première expérience compliquée dans le Texas (pas de Playoffs), Kyrie Irving décide de prolonger chez les Mavs pour trois ans et 126 millions de dollars. Voici la réaction des Hexperts de Boston :

“Kyrie va probablement demander un transfert d’ici février. Kyrie ou Luka, l’un des deux va demander un transfert. Il n’y a aucune chance que Kyrie arrive au bout de ce contrat. Je n’y crois pas. Les Mavs étaient 4e au moment du transfert de Kyrie, ils sont passés 11e, et ont balancé leur fin de saison pour conserver leur choix de draft. WTF.” – Brian Scalabrine, commentateur des Celtics

NBC Sports Boston reacting to Kyrie re-signing with the Mavericks from last June pic.twitter.com/6Hz5dYq67A

— Mavs Film Room 🐴🎥 (@MavsFilmRoom) June 1, 2024

1er mars 2024 : Kyrie Irving revient au TD Garden sous le maillot des Mavericks

Irving revient au TD Garden début mars 2024 sous son nouveau maillot des Mavericks, et enchaîne une… dixième défaite de suite contre Boston depuis la série des Playoffs 2021. Moins hostile à l’égard des fans de Boston qu’il y a encore un an, il déclare après le match :

“Ils ont le droit de me huer. Quand on regarde mon bilan contre eux lors des derniers matchs, je n’ai pas réussi à gagner. Tant que je n’arrive pas à les battre, ils ont le droit de continuer à me siffler. Cela fait partie du spectacle et c’est ce qui rend la compétition et le sport très fun.”

"And now a message from this crowd for Kyrie Irving"

Boston broke out "Kyrie sucks" chants during the Celtics' blowoutpic.twitter.com/iLgs6sNPJ8

— Dime (@DimeUPROXX) March 2, 2024

Juin 2024 : Kyrie Irving et les Celtics se retrouvent en Finales NBA

Après l’échec de 2023, quand les Mavericks ont raté les Playoffs NBA suite à l’arrivée de Kyrie Irving, Dallas rebondit lors de la campagne 2023-24, jusqu’à devenir l’équipe la plus redoutable de l’Ouest. Le duo Irving – Doncic réalise des miracles, les role players qui ont été recrutés pour les entourer cartonnent, et les Mavs franchissent les différents échelons pour se qualifier en Finales NBA. Pendant ce temps-là, les Celtics se baladent à l’Est, confirmant leur statut de meilleure équipe de saison régulière. Dallas vs Boston, c’est l’affiche des Finales NBA 2024.

La réaction d’Irving : “On va jouer contre une grande équipe de Boston qui a mérité sa place en Finales NBA.”

La réaction des fans des Celtics : “Fuck Kyrie ! Fuck Kyrie !”

“Fuck Kyrie” chants after the Celtics sweep to advance to the NBA Finals pic.twitter.com/jOseUDvUw6

— Bri Marie D (@BriMarieD) May 28, 2024

Kyrie Irving vs les Boston Celtics, la série commence dans la nuit de jeudi à vendredi au TD Garden. Un conseil : préparez le pop-corn.