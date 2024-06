La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par Anthony Edwards qui a promis un Game 7 aux Nuggets

Candidat # 1 : Luka Doncic insulte Rudy Gobert… et les fans des Wolves

Luka Doncic a été tout simplement infernal dans ces séries, et surtout, il a été extrêmement clutch au Game 2, climatisant le Target Center sur un tir à 3 points inscrit sur la face de notre Rudy Gobert national. D’ailleurs, le Slovène ne s’est pas fait prier pour envoyer quelques mots doux au natif de Saint Quentin après son énorme tir qui permet aux Mavs de remporter les deux matchs en terrain hostile.

“Motherf*cker! You can’t f*cking guard me!”

– Luka Doncic to Rudy Gobert 🤯

pic.twitter.com/iB7aH7bO9K

— NBA Retweet (@RTNBA) May 25, 2024

Comme vous vous en doutez probablement, ces propos sont intraduisibles en français, mais il faut dire que Luka s’est probablement laissé dépasser par les émotions des finales de conférence et l’importance capitale de ce shoot, qui a mis le moral des Wolves dans les chaussettes. Il fallait bien enfoncer un peu le clou sur Gobert pour entériner ce succès.

Mais non content d’avoir copieusement injurié sa victime de la dernière action, Luka Doncic s’en est également pris au public, l’enjoignant à regagner son domicile le plus rapidement possible, toujours avec certains éléments intraduisibles.

“Yeah go home bitch” is crazy 😂😂 pic.twitter.com/jIaKmHSKGv

— Hater Report (@HaterReport_) May 25, 2024

Incorrigible Luka…

Candidat # 2 : les fans des Celtics attendent Kyrie Irving de pied ferme

Ces Finales NBA seront les quatrièmes de la carrière de Kyrie Irving, ses premières sous un autre maillot que celui des Cavs. Et pour l’occasion, il va retrouver son ancienne franchise, les Celtics de Boston, qu’il n’a jamais su amener à ce niveau quand il était leur franchise-player. Son départ de Boston ne s’est pas fait sans accrocs et les retrouvailles étaient souvent houleuses. Ces Finales ne devraient pas échapper à la règle, la tension sera à son maximum et les hostilités ont déjà commencé pour les fans des C’s.

“F*ck Kyrie” chants breaking out outside TD Garden…

Here we go pic.twitter.com/xlQDBKAd1F

— CelticsMuse (@CelticsMuse) May 28, 2024

Décidément, ça fait beaucoup d’injures dans cette édition et nous n’en sommes qu’au deuxième candidat. En tout cas, ces retrouvailles entre Kyrie et les Celtics seront une sorte de “match dans le match” dans ces Finales NBA, lui qui voudra éteindre les rêves de ses meilleurs ennemis, qui ne lui feront aucun cadeau au TD Garden.

Candidat # 3 : Luka Doncic ne s’arrête pas de parler et siffle les fans des Wolves

Ce diable de Luka Doncic avait déjà fait pareil coup aux Suns en 2022. Le Slovène a fait les 400 coups face à eux, pour se hisser en finales de conférence à l’époque, et n’a eu de cesse de se marrer et de vanner le public adverse, qui s’est complètement décomposé face à la performance de son bourreau (et des Suns, aussi). Face aux Wolves, Doncic a récidivé, et a livré un récital à Minneapolis. Et à chaque panier, il se marrait, trashtalkait les fans, ou glissait des mots doux aux adversaires.

LUKA DONCIC EST EN FEU.

IL PARLE AU PUBLIC À CHAQUE SHOOT RENTRÉ.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2024

LUKA DONCIC TONIGHT

36 POINTS

10 REBOUNDS

5 ASSISTS

64% FG

GIVE HIM THE WCF FINALS MVP

(🎥 @Digits3App ) pic.twitter.com/RtK5anxyNX

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 31, 2024

Why not ? pic.twitter.com/NHndwItD5e

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2024

Luka Doncic était possédé, il n’a pas arrêté, comme ces différentes vidéos l’attestent. Absolument TOUT y est passé, déjà pendant le match. Lui qui a été la cible de fans faisant le signe “cry baby”, mais cela n’a fait que réveiller la bête. Après un chantier monstre en première, il a été obligé de répondre.

« OUAIS, C’EST QUI QUI PLEURE MAINTENANT ENFOIRÉ » pic.twitter.com/4jjAQC5NX1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2024

« C’est qui qui pleure maintenant, enfoiré ?!? »

Luka Doncic vient d’envoyer ça à un fan au premier rang, sachant que certains faisant le geste crybaby en début de rencontre. pic.twitter.com/NHUfmECz01

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2024

Luka Doncic aurait pu s’en tenir “seulement” à ça. Mais une fois encore, dès que le coup de sifflet final est passé, le petit prince de Ljubljana a repris de plus belle son entreprise d’écœurement des fans adverses. Il est carrément venu “siffler” les fans adverses lors de son interview d’après match, servant d’introduction aux Finales NBA, le tout sous les yeux des fans des Wolves médusés.

Minnesota fans booed Luka Doncic as he spoke after winning conference finals MVP. Luka then booed them back pic.twitter.com/vS7aDKuHs6

— Jon Machota (@jonmachota) May 31, 2024

Faire ça après avoir validé son billet pour les Finales NBA et après avoir sécurisé le trophée de MVP des Finales de la Conférence Ouest, c’est un joli flex tout de même.

Candidat # 4 : PJ Washington et Daniel Gafford taillent leurs anciennes équipes

PJ Washington et Daniel Gafford sont en Finales NBA aujourd’hui, mais rien ne les conduisait vers un tel destin en début de saison. Eux qui étaient en train de se morfondre depuis le début de saison, respectivement à Charlotte et Washington qui n’ont à eux deux même pas autant de victoires que les Mavs. Les deux joueurs sont bien conscients de leur chance, surtout PJ Washington, qui a fêté la qualification avec une vidéo en direct sur Instagram.

« Comment tu passes de Charlotte aux Finales NBA ?!? » 😭😭😭😭 pic.twitter.com/L04pWpfhBl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2024

« On est passés des profondeurs au sommet » 😭😭😭😭

PJ Washington et Daniel Gafford dans le vestiaire, qualifiés pour les Finales NBA alors qu’ils jouaient pour Charlotte et Washington il y a 4 mois 💀 pic.twitter.com/OmK7QO8sVn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2024

PJ Washington n’a de cesse de replacer sa casquette pendant cette vidéo, lui qui est surexcité à l’idée de potentiellement écrire la plus belle page de sa carrière, se marre comme un fou. Tout comme Daniel Gafford, hilare après s’être souvenu qu’il était encore dans l’asile des Wizards il y a encore quelques mois. En tout cas, les Hornets, qui dormaient tranquillement depuis 6 mois, ont pris leur balle perdue sans rien avoir demandé à personne.

Candidat Bonus : Victor Wembanyama répond à une publication Instagram 3 ans après

Victor Wembanyama a une bonne mémoire, et est plutôt rancunier. En effet, Wemby est allé déterrer une publication Instagram sur laquelle se trouvait un commentaire disant qu’il ne ferait rien en NBA. L’individu avait écrit ça en 2021, et Totor a répondu il y a de ça quelques jours.

Wemby répond 4 ans après sur Instagram à une personne qui ne croyait pas en lui

“Il ne fera rien de tout cela en NBA”

La réponse : “Pourquoi pas ?”

Pour le coup il lui a prouvé qu’il avait tort 😅 pic.twitter.com/nkGzOz8llc

— Wemby France 👽🇫🇷 (@VicWembanyamaFR) May 27, 2024

Mdr Wemby il oublie rien https://t.co/D1RORPlqOb

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) May 28, 2024

A croire qu’il gardait ça dans un coin de sa tête pendant tout ce temps, mais en tout cas, cette réponse est le signe d’une grande confiance du V, qui n’en est qu’à sa première saison mais qui a déjà établi pas mal de records et fait péter pas mal de réseaux sociaux. To be continued…