La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par les fans des Knicks qui traumatisent Joel Embiid, au Madison comme à Philly !

Candidat # 1 : Josh Hart joue les traducteurs pour Reggie Miller

Ancien bourreau des Knicks en Playoffs, Reggie Miller est désormais commentateur pour TNT. Et après en avoir fait voir de toutes les couleurs à la franchise new-yorkaise en son temps, il était au Madison Square Garden pour commenter les demi-finales de conférence face aux Pacers, son équipe de toujours. Le public de la Big Apple ne l’a pas oublié et a tenu à lui réserver un accueil personnalisé. Josh Hart l’a entendu et a tenu à en parler à l’ancienne gloire d’Indiana.

Josh Hart to Reggie Miller: “I don’t know if you heard but I think they’re saying, ‘Fuck you.'” pic.twitter.com/Cl4c9mWyNP

— Awful Announcing (@awfulannouncing) May 9, 2024

“Je ne sais pas si tu as entendu, mais je crois qu’ils disent ‘va te faire foutre’.”

Tout cela est dit avec le sourire, mais cela ne doit pas faire oublier l’adversité qui a régné sur cette série pendant 7 matchs, tout en ravivant les vieux souvenirs du passé entre deux équipes qui ne s’apprécient pas vraiment.

Candidat # 2 : Anthony Edwards avait donné rendez-vous au Game 7 aux Nuggets

Anthony Edwards est infernal et il le sait, il n’est jamais le dernier à envoyer de la punchline par tonneaux et cette série face à Denver n’a pas dérogé à la règle. Alors que les Wolves étaient menés 3-2 après avoir mené 2-0 dans une série en mode montagnes russes, il a annoncé plein de confiance que les deux équipes se retrouveraient pour le Game 7, et les journalistes ont voulu en avoir le cœur net.

Anthony Edwards for life “I’ll see y’all motherfuckers for game 7” 🤣🤣🤣#wolvesback 🐜 pic.twitter.com/5W9iXyYcEK

— Alex Micheletti (@AlexMicheletti) May 17, 2024

“Evidemment … J’ai dit à ces enfoirés ‘on se retrouve au Game 7 !’.”

Et Ant-Man a tenu parole puisqu’ils se sont effectivement retrouvés dans un Game 7 d’anthologie, où ses Wolves sont revenus d’entre les morts pour l’emporter après avoir été menés largement. Anthony Edwards était très confiant, mais visiblement pas trop, puisque sa team se qualifie en finales de conférence pour la première fois depuis 20 ans, à l’époque de Kevin Garnett. Merci d’exister Ant !

Candidat # 3 : Paul Pierce vrille complètement après l’élimination des Knicks

On sait que Paul Pierce est un adepte des craquages et posages de cerveau en tous genres sur Twitter, et on en a eu à nouveau la preuve récemment, avec l’élimination des Knicks en demi-finale de conférence face aux Pacers. L’ancienne gloire des Celtics, qui n’a jamais trop porté la franchise new-yorkaise dans son cœur, l’a montré, à sa façon dans une vidéo publiée sur son compte Twitter personnel.

🤫🤫🤫😂😂 pic.twitter.com/V406pwtbuu

— Paul Pierce (@paulpierce34) May 19, 2024

The Truth a piétiné un maillot de Jalen Brunson dans son jardin après l’élimination des Knicks. On ne sait pas pourquoi ni comment lui est venue cette idée, mais il l’a fait et a décidé de le partager sur les réseaux sociaux. Dommage qu’il n’ait pas eu à souffler dans le ballon avant de faire ce geste totalement gratuit en tout cas.

Candidat # 4 : Anthony Edwards a foutu Jamal Murray en prison

Tiens, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas entendu parler d’Anthony Edwards. Sa nouvelle victime ? Jamal Murray, sur qui il a défendu, et de façon admirable même. Décidément, il ne fait pas bon croiser la route de la fourmi quand on fait partie de l’organisation Nuggets en ce moment.

« Hey, j’ai mis Jamal Murray sous menottes ! » https://t.co/PbT5HQGuqp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 20, 2024

Il faut dire que Jamal Murray n’a pas eu le même impact quand Ant-Man défendait dessus, et ce dernier avait bien l’intention d’en parler de manière à ce que tout le monde l’entende. Il l’a donc répété plusieurs fois en se tapant des belles barres de rire.

Candidat # 5 : Tyrese Haliburton avait un dress-code bien précis

Tyrese Haliburton était chaud, sur le terrain et dans les paroles, lui qui aime bien chambrer le public lors de certaines de ses actions d’éclat. Il l’a encore prouvé face aux Knicks, ne reculant devant personne et continuant de parler (bon, c’est souvent lorsqu’il est devant, mais quand même). Après la qualification des Pacers, Hali avait un sweat sciemment choisi. Jugez plutôt.

pic.twitter.com/i5gd8PJHen

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 19, 2024

Le hoodie de Tyrese Haliburton

📸 @AngelaMoryanTV pic.twitter.com/JPb8H1AcIE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 19, 2024

Non content d’alpaguer tout ce qui bouge lors de ses coups de chaud, le meneur a sorti un hoodie à l’effigie de Reggie Miller, faisant le signe du choke face à ces mêmes Knicks en 1994. Un très bel hommage à la légende d’Indiana suite à l’élimination. Un petit regret ? Qu’il ne l’ait pas sorti en arrivant à la salle par anticipation.

Candidat # 6 : les Cavaliers voulaient Boston, ils ont eu Boston

Après avoir disposé du Magic en 7 matchs sans trop rassurer, la confiance était de mise à Cleveland, qui s’apprêtait à affronter les Celtics. Ni une ni deux, une fois la victoire entérinée face à Orlando, des chants “We want Boston !” sont descendus des travées de la Rocket Mortgage FieldHouse, et ça, les C’s l’ont bien gardé en tête.

let ‘em know pic.twitter.com/DnhzTBjT9c

— Boston Celtics (@celtics) May 16, 2024

Les Cavaliers voulaient Boston, ils ont eu Boston. Certes, ils ont pris le Game 2, pour la forme, mais n’ont pas vraiment existé hormis ce coup d’éclat face à la meilleure équipe de la Ligue. Les Cavs vont devoir apprendre l’humilité à l’avenir pour ne pas se faire lyncher de la sorte.

Candidat # 7 : Max Strus se fait savourer à cause d’un chandail de NHL

En marge des Playoffs NBA se déroule également la Stanley Cup en NHL, la ligue nord-américaine de hockey pour les non-initiés. Et la franchise de Boston, les Bruins, affrontaient concomitamment les Panthers de Florida au même stade de la compétition. Et ça, Max Strus le savait bien, puisqu’il portait un chandail de ces derniers pour se rendre au match. Boston a bien vu le FC Procuration de l’ancien joueur du Heat et s’est chargé de le rappeler à tous.

no comment 🤷‍♂️ pic.twitter.com/wSX6fSRXgP

— Boston Celtics (@celtics) May 16, 2024

Quelque part, il y a 1-1 dans ce “match” puisque Max Strus se fait éliminer par les Celtics, mais en NHL ce sont bien les Panthers qui ont disposé des Bruins sur le score de 4-2. On se quitte bons amis alors ?

Candidat # 8 : Luka Doncic remercie le Thunder d’avoir payé pour le voir

Luka Doncic retourne en finales de conférence après avoir écarté le Thunder. Le Slovène, ayant toujours la langue bien pendue, notamment auprès des arbitres (même s’il s’est calmé), l’a eue cette fois-ci avec des fans d’OKC mais aussi avec Shai Gilgeous-Alexander.

LEAKED Audio Of Luka Doncic Trash Talking Shai Gilgeous-Alexander👀:

“Give me that sh*t… f*ck yea!”

Then, Luka tells the OKC crowd: “Thank you for paying and watching me” pic.twitter.com/q21swMyI9p

— LegendZ (@legendz_nba) May 16, 2024

Après un contre sur SGA, Luka lui murmure amoureusement à l’oreille “Donne moi cette m*rde !”, puis il se fait également chahuter par des fans en bord de terrain, ce à quoi il répond “Merci d’avoir payé pour me voir jouer.”. Et suite aux chants “Luka s*cks”, il a décidé de s’ambiancer avec eux, pour montrer qu’il n’en a cure. Luka Doncic est un enfant.