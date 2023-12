La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par Kevin Garnett, sans pitié avec Jordan Poole.

Candidat # 1 : Joe Ingles pointe Kyle Kuzma du doigt en se marrant

Du haut de ses 63 ans, Joe Ingles repousse l’âge de la retraite à Orlando et fait bien plus que de s’offrir un bronzage mi-figue mi-placo en Floride. Le Boomer apporte son expérience et sa polyvalence à la jeune escouade du Magic, mais aussi son vice. Jamais le dernier pour faire quelques coups fourrés bien sentis, le gaucher a également la langue bien pendue, et ce sont récemment Kyle Kuzma et les Wizards qui en ont fait les frais, eux qui ont perdu deux fois lors de la série de neuf victoires consécutives du Magic.

S’il n’est arrivé que cet été, possible que Joe Ingles ait gardé en mémoire cette phrase prononcée par Kyle Kuzma à l’époque où il était un joueur des Lakers. Le double K avait alors déclaré qu’il préférait que l’on parle de lui en mal à Los Angeles plutôt que l’on ne parle pas de lui à Orlando. Aujourd’hui, on parle mal de lui à Washington, et il s’est pris non pas une mais deux branlées par le Magic cette saison. Peut-on dire que la boucle est bouclée ?

Candidat # 2 : Will Hardy ne mâche pas ses mots après en avoir pris 50 à Dallas

Prendre cinquante points dans le museau peut parfois inspirer certaines citations grandioses, et c’est ce qui est arrivé à Will Hardy, coach du Jazz, après avoir perdu 147 à 97 face aux Mavericks. Le jeune entraîneur, âgé d’à peine 35 ans, n’a pas trouvé d’autres termes mieux appropriés que ceux-là pour qualifier la prestation de son équipe face à Luka Doncic et sa bande. Pour tout vous dire, nous non plus, mais on ne sait pas si c’est dommage ou tant mieux.

“Un chef d’œuvre de merde de chien” pour être encore plus pointilleux sur la syntaxe exacte de la phrase. Will Hardy a donc parlé en toute décontraction d’excréments de doberman ou de golden retriever en conférence de presse pour décrire le match qu’il venait de voir et coacher (pour la première partie, c’est certain, pour la deuxième, un peu moins).

Candidat # 3 : Luka Doncic donne la fessée à Kris Dunn

Pas mal de têtes sont accrochées au tableau de chasse de Luka Doncic depuis le début de sa jeune carrière. Nombreux sont les défenseurs qui se sont cassés les dents face au slovène et Kris Dunn vient d’ajouter son nom à cette liste. Le cinquième choix de la Draft 2016 (oui oui…) a subi la loi de son adversaire qui lui a posé 40 points sur le museau en à peine 30 minutes, dans le fameux chef d’œuvre de merde de chien évoqué plus haut. Forcément, le meneur du Jazz n’a pas apprécié et a tenté de glisser quelques mots à son bourreau avant que les arbitres n’interviennent pour calmer le jeu.

« J’ai rien fait, il (Kris Dunn) est juste vénère que je lui botte le cul »

Luka Doncic n’était pas du tout énervé, bien au contraire, il sait qu’il a atomisé son adversaire direct au point de le pousser à bout, et il n’a eu qu’à envoyer cette petite saillie verbale aux arbitres afin d’indirectement tailler Kris Dunn. “Louka” n’est jamais le dernier pour vanner ses adversaires, et avec le sourire Colgate s’il vous plait, ce match n’a pas dérogé à la règle.”

Candidat # 4 : Tyrese Haliburton règle sa montre face à… Damian Lillard

Tyrese Haliburton a fait du In Season Tournament son terrain de jeu pour cette première édition. L’ancien des Kings a martyrisé pas mal d’équipes et a toujours livré des matchs de très bonne facture, en adéquation avec sa déclaration du début de saison, stipulant que le vainqueur devrait automatiquement être qualifié pour les Playoffs. En demi-finales du tournoi, les Pacers étaient opposés aux Bucks, et ces derniers ont subi la loi du meneur d’Indiana, auteur de 27 points, 15 passes décisives et aucune balle perdue. Face à Damian Lillard, il a récupéré la célébration de ce dernier pour dire bonne nuit à ses victimes.

La fameuse célébration de la montre, oui, il est l’heure de coucher les gosses et d’arriver en finale du In Season Tournament pour Tyrese et sa bande. Beau joueur, Dame a reconnu le gros match de son adversaire, et en tant que chambreur, accepte également de l’être en retour, mais enjoint son homologue à rester humble étant donné que ces moments peuvent parfois être éphémères…

Candidat # 5 : mais D’Angelo Russell a finalement le dernier mot

Car en finale, les Lakers de LeBron James et Anthony Davis se dressaient sur la route des Pacers. Et malheureusement pour Tyrese, ce sont les pourpre et or qui ont ramené la coupe à la maison. D’Angelo Russell et Bruce Brown n’ont cessé de s’échanger des amabilités au cours du match, et c’est le gaucher qui a eu le dernier mot, s’occupant du cas de l’ancien joueur des Nuggets pendant et après la victoire.

“Ça fait deux points !”

“Quoi ?”

“Tu dis de la merde… Allez va sur le banc ! Tu parles trop.”

“Je peux parler, je vous ai sweepé l’an dernier.”

“Barre-toi !”

“Attends que je revienne.”

“Reviens et shoote alors.”

“He was talking s— all year. Yeah. Talking s— all year….Got something to say? Show me on the court. Jokic ain’t there next to you today. It’s different.”

“Il a mal parlé toute l’année ouais. Tu as quelque chose à dire ? Montre-le moi sur le terrain, Jokic n’est plus à tes côtés maintenant, c’est différent.”

Candidat bonus : une dinguerie qui nous vient d’Overtime Elite

Pour ce bonus, on quitte quelques instants la NBA pour faire un tour du côté de l’Overtime Elite, championnat basé à Atlanta duquel sortent les jumeaux Amen et Ausar Thompson par exemple, et où évolue actuellement Alexandre Sarr, prospect français projeté dans le Top 3 de la prochaine Draft. Daquan Davis, meneur de la Team RWE, veut monter au cercle mais Peyton Marshall contre le ballon et le récupère. L’intérieur aurait peut-être pu la jouer classique et instiguer une contre-attaque mais il a choisi une solution bien plus irrespectueuse, pour notre plus grand bonheur.

Non, Peyton Marshall a préféré passer la balle à son adversaire, qui était resté au sol en dehors des limites du terrain, afin de pousser l’insolence jusqu’au bout. De ce fait, Daquan Davis était considéré comme dernier joueur à avoir touché le ballon et étant qui plus est sorti. Nul doute que Peyton Marshall a dû esquisser un sourire en coin au moment de repartir en attaque. L’intérieur des Cold Hearts a de quoi être fier, et on a rarement vu une équipe aussi bien porter son nom après cette action. A ce niveau là, c’est du harcèlement.